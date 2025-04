PlayStation 5 Slim w promocji na Allegro od 1784 zł. Ostatni moment na zakup przed podwyżką!

Na Allegro pojawiły się dwie bardzo atrakcyjne oferty na konsolę PlayStation 5 Digital Slim z dyskiem 1 TB. Jeśli planowaliście zakup nowej generacji od Sony, teraz może być najlepszy moment, by się zdecydować.

Pierwsza oferta dotyczy samej konsoli w wersji cyfrowej (bez napędu), którą można kupić już za 1784 zł. To jedna z najniższych cen, jakie widzieliśmy w ostatnich miesiącach, a sam produkt cieszy się dużym zainteresowaniem. Sprzedawca ma wysokie oceny, a konsola jest oczywiście nowa, fabrycznie zapakowana i z pełną gwarancją.

Druga oferta to PS5 Digital Slim w zestawie z grą Astro Bot. Cały pakiet kosztuje jedynie 1838,53 zł, co jest świetną opcją dla osób, które chcą zacząć zabawę na nowej konsoli od razu z wyjątkową grą na start. Dla porównania, sama gra kosztuje obecnie prawie 300 zł, więc zestaw wypada naprawdę korzystnie.

Nadchodzi podwyżka cen konsol!

Jeśli wahacie się z zakupem PS5, to warto wiedzieć, że wkrótce planowana jest oficjalna podwyżka cen. Wersja Digital ma kosztować 499,99 euro zamiast dotychczasowych 449,99 euro. Oznacza to, że w Polsce najtańsze wersje konsoli mogą zacząć się od ok. 2200 zł i o bez dodatkowych gier czy akcesoriów.

Zatem jeśli chcesz kupić PS5 taniej i mieć pewność, że zdążysz przed wzrostem cen, nie zwlekaj z decyzją.

Źródło: Allegro