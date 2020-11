PS5 z wadą fabryczną? Problem z odbiorem Xbox Series? Polskie sklepy komentują

Wiemy, które markety bezproblemowo zrealizują zamówienia przedpremierowe na Xbox Series. Sklepy wydały oświadczenia. Znamy też rozwiązanie sprawy z domniemaną wadą PS5.

Kilka dni temu w sieci zawrzało po licznych głosach zaniepokojonych klientów. Nowe obostrzenia mocno namieszały w kwestii dostawy nowych konsol i nic dziwnego, że niektórzy poczuli się bardzo zaniepokojeni.

Wiadome było, że PlayStation 5 sprawia dostawcom problemy, ale ostatnio sprawa stała się bardziej skomplikowana. W sieci pojawiła się informacja, jakoby egzemplarze PS5 wysłane na polski rynek posiadały wadę fabryczną. Wiemy już, że plotkę tę można włożyć między bajki. Rzecznik prasowy Media Expert rozwiał wszelkie wątpliwości.

Wyciek plotki o wadzie PS5 pochodził z domniemanej rozmowy z pracownikiem sklepu X-KOM. Rzecz w tym, że firma nie jest oficjalnym partnerem Sony i nie otrzymała jeszcze informacji o ewentualnej dostawie sprzętu. Żaden pracownik X-KOM nie mógł więc odkryć wady konsoli.

Skontaktowaliśmy się również bezpośrednio z Sony. Producent jest w trakcie przygotowania oświadczenia w sprawie dostępności sprzętu i domniemanych wad.

Premiera konsol Xbox Series odbędzie się już 10 listopada. Pierwsi kupujący dzielą się mailami potwierdzającymi wysyłkę. Dodatkowo sklepy informują, że zamówienia na konsole Microsoftu zostaną zrealizowane bez problemu.

Dostawy Xboxa nie są zagrożone. Proces wysyłki sprzętu rozpoczęliśmy już w niedzielę, tak by konsole trafiły do kupujących we wtorek.

Podobne oświadczenie wystosowała sieć Media Markt. Wszystkie konsole zamówione przedpremierowo oczekują na wysyłkę w magazynach.

Konsole Microsoftu można zamawiać również w elektromarketach RTV EURO AGD. Firma podzieliła się informacją o sposobach odbioru nowych Xboxów.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi odbioru długo wyczekiwanych produktów premierowych, takich jak konsole Xbox Series X i S, a także gra Assassin’s Creed Vallhala, pragniemy poinformować, iż nie ma powodów do zmartwień. Znajdziemy rozwiązanie, aby klienci mogli cieszyć się nimi jak najszybciej.

Ze względu na zmiany w funkcjonowaniu galerii handlowych, część naszych sklepów będzie zamknięta. Ze wszystkimi osobami, które chciały odebrać zamówione produkty premierowe w tych salonach będziemy się kontaktować, proponując nowy sposób dostarczenia zamówienia – dogodną dostawę kurierem pod wskazany adres lub odbiór w tych naszych placówkach poza galeriami handlowymi, które będą otwarte w listopadzie.

Wszystkich, którzy jeszcze chcieliby zamówić premierowe produkty lub inny sprzęt elektroniczny, zachęcamy do wygodnych zakupów online lub telefonicznie przez nasze Contact Center. Możemy je dostarczyć na wiele sposobów – wprost do domu, do punktów odbioru w sklepach sieci Żabka, Poczty Polskiej, RUCH-u, na stacjach paliw Orlen, do paczkomatów. Wciąż czynne będą także niektóre nasze sklepy stacjonarne.

– oświadczenie RTV EURO AGD