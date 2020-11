Kto dostanie PS5 i Xbox Series? Sprawdziliśmy, co się dzieje z zamówieniami

Sytuacja kryzysowa w Polsce związana z pandemią odbije się również na premierze nowych konsol. Wiemy, które zamówienia na PS5 i Xbox Series są bezpieczne.

Najnowsze obostrzenia w związku z pandemią wchodzą w życie już 7 listopada. Doprowadzą one między innymi do zamknięcia sklepów w galeriach handlowych, co zdecydowanie wpłynie na premierę nowej generacji konsol.

Z tego co wiemy, sklepy wolnostojące pozostaną otwarte. Jak długo? Tego nie wiadomo. Sprawa robi się jeszcze bardziej skomplikowana w przypadku punktów w galeriach handlowych, które pozostają zamknięte do 29 listopada. Osoby zamawiające nowe konsole z dostawą kurierem nie mają póki co powodów do obaw.

PS5 i Xbox Series. Zamówienia, a odbiór konsoli

Osoby, które zamówiły już konsole do punktów w galeriach będą miały możliwość przekierowania zamówień do sklepów wolnostojących lub zmiany sposobu dostawy na wysyłkę kurierem.

Zamawiający powinni otrzymać stosowną wiadomość na maila lub telefon ze sklepu. Wtedy też powinniście móc wybrać nowy sposób dostawy. Takie rozwiązanie oferuje swoim klientom większość elektromarketów w Polsce, w tym X-KOM, Media Expert i Media Markt.

Źródło: Rozmowa z konsultantem Media Expert

Dostępność konsol dla zamówień przedpremierowych

Przedstawiciele kilku elektromarketów potwierdzili w rozmowie z nami, że zamówienia przedpremierowe na Xbox Series i PlayStation 5 zostaną zrealizowane bez większych problemów. Pojawia się jednak pewien kłopot w kwestii konsol Microsoftu.

Jak donosi nasze anonimowe źródło, dostawy Xbox Series zostały rozbite na dwie raty, które realizowane będą zgodnie z kolejnością zamówienia. Pierwsza pula konsol trafi do kupujących w dniu premiery, a druga dopiero w grudniu. Jeśli nasze zamówienie zostanie opóźnione, to otrzymamy maila lub sklep skontaktuje się z nami w inny sposób. Informację potwierdzają również sami kupujący.

Nie wiemy, jak wygląda sprawa w przypadku PlayStation 5. Kwestia dostępności sprzętu Sony jest dość niejasna, ale nasze źródło donosi, że producent nie potwierdził jeszcze terminu dostaw. Premiera PS5 ma odbyć się już za dwa tygodnie i jest to co najmniej niepokojące.

Mimo wszystko warto wstrzymać się z jakimikolwiek decyzjami do oficjalnych oświadczeń sklepów. Na ten moment część z nich dopiero ustala dalsze kroki w związku z nowymi obostrzeniami.

PS5 i Xbox Series a kupno konsoli w dniu premiery

Jeśli chcecie nabyć nowy sprzęt w dniu premiery, to mamy dla Was złe wieści. Rzecznik prasowy Media Expert potwierdził nam, że konsole mają globalny problem z dostępnością.

Realizacja zamówień dokonanych w przedsprzedaży nie jest zagrożona. Trzeba jednak jasno przyznać, że zainteresowanie konsolami przeszło oczekiwania producentów i dostępność nowego Xboxa i PS5 jest znacznie ograniczona. Problem zresztą jest globalny. Na tę chwilę mogę jedynie potwierdzić, że intensywnie pracujemy nad tym, aby do naszej oferty trafiła dodatkowa pula konsol w dniach ich premiery, a także zapewnić dostępność urządzeń w okresie przedświątecznym. – komentuje Michał Mystkowski, rzecznik prasowy Media Expert

Inne elektromarkety, z którymi się kontaktowaliśmy, wstrzymały się od komentarza w kwestii dostępności konsol lub nie są w stanie jeszcze określić, czy będą one dostępne do zakupu w dniu premiery.

Problem ten nie dotyczy tylko naszego kraju, bowiem w Japonii rozszedł się cały nakład PlayStation 5. Sony nie podało jeszcze konkretnej daty wznowienia zamówień w kraju kwitnącej wiśni, więc zapewne sprawa będzie wyglądać podobnie w Polsce.

Kto może być pewny, że otrzyma swoją konsolę w terminie?

Najspokojniejsi mogą być ci kupujący, którzy złożyli zamówienie bardzo krótko po wystartowaniu zamówień przedpremierowych. Tak jak już wspominaliśmy, o wysyłce Xbox Series zadecyduje kolejność składania zamówień, a w przypadku PlayStation 5 będziemy musieli poczekać jeszcze na dodatkowe informacje.

Nieco później swój sprzęt otrzymają gracze, którzy nie spieszyli się ze złożeniem zamówienia i zrobili to na kilka dni po starcie pre-orderów. W tym przypadku warto skontaktować się ze sklepem lub sprawdzić swoją skrzynkę mailową.

Najgorzej mają osoby, które wstrzymują się z zakupem do dnia premiery. W tym przypadku to niemal pewne, że nie kupicie PS5 w tym czasie, a nowe Xboksy mogą mieć problemy z dostępnością w punktach stacjonarnych. Zapewne zdarzą się wyjątki i niektórym szczęściarzom uda się nabyć nową konsolę w dniu debiutu, lecz z pewnością nie będzie to łatwe.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.