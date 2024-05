Gdzie kupić PS5 Slim? Nowa konsola już od 2099 złotych w polskich sklepach

Majówka za pasem, a to oznacza sporo czasu na granie w gry — lub planowanie tego, w co zagramy za jakiś czas. A że do grania idealnie nadaje się konsola, to mam dla was coś specjalnego. W polskich sklepach już teraz możecie kupić PS5 Slim w naprawdę świetnej cenie. Oferty zaczynają się już od 2099 złotych z wysyłką do domu. Brzmi jak okazja!