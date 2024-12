Wyjątkowy prezent dla graczy PS5 zasmucił sporo osób. Niezrozumiała decyzja Sony

Będę całkowicie szczery – absolutnie rozumiem decyzję graczy, którzy wręcz odmawiają korzystania z nowej opcji w konsoli PlayStation 5. Sam tylko sprawdziłem, ale szybko wróciłem do klasycznego motywu, i to dokładnie z tego samego powodu, dla którego robi to wiele innych osób.

Prezent, ale nie zawsze, czyli jak zawieść graczy PS5

Od jakiegoś czasu Sony obchodzi 30-lecia marki PlayStation. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji, jak choćby konkursy na darmowy abonament PS Plus czy weekendowe granie bez wymogu jego posiadania. Jedną z największych niespodzianek okazały się jednak pierwsze tak oczekiwane motywy dla PlayStation 5. Sony nie pozwoliło graczom do tej pory w tak dużym stopniu dostosowywać sprzętu, nie mówiąc już o tapetach. Tych akurat nadal nie ma, ale przygotowano inne atrakcje inspirowane PS1, PS2, PS3 czy PS4.

Wystarczy jedynie pobrać najnowszą aktualizację, aby móc ustawić motywy kojarzone z poprzednimi generacjami sprzętu do grania. Co ciekawe, zmieniają one również m.in. ekran powitalny (ach, magiczna nostalgia!) czy dźwięki. Jest to więc całkiem spory zastrzyk nowości. Szczególnie ucieszył on tych, którzy domagali się podobnych rozwiązań od dawna. A przynajmniej “ucieszył”, ale na początku. Szybko bowiem okazało się, że nie ma tak dobrze.

Sony nie chce bowiem pozostawić tych opcji na zawsze, a to jedynie “czasowo ograniczona” atrakcja. Czemu? Nie wiem. Przyznam, że skoro już udało się wyjść naprzeciw oczekiwaniom graczy i wszystko działa, to nie ma sensu, aby to zabierać. No ale niestety Sony nie chce zostawiać wyjątkowych motywów na zawsze. Gracze na social mediach czy forach protestują. Niektórzy odmawiają ich włączenia, bo nie chcą przyzwyczajać się do czegoś, co wkrótce zniknie. I ja to rozumiem.

“Omg, lepiej niech wycofają się z tego ograniczonego czasowo nonsensu, bo to jest to, na co czekaliśmy latami. Jestem taka szczęśliwa, ale to nie może być tylko ograniczone czasowo” – pisze internautka. “Sony: wprowadzamy najbardziej pożądaną funkcję systemu operacyjnego! – *przez ograniczony czas” – naśmiewa się kolejny.

Oby pokazało to firmie, że mówimy o rzeczach, których fani pragną od dawna.

Źródło: ResetEra