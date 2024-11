Darmowe granie multiplayer bez PS Plusa. Do tego konkursy i nagrody dla graczy PlayStation

Obchody 30-lecia marki PlayStation trwają, a oznacza to sporo atrakcji dla graczy. Prócz nowego zestawu gier w PS Plus na przyszły miesiąc i pierwszych tytułów Premium w ofercie na grudzień, przygotowano również darmowy weekend multiplayer.

PS Plus z darmowym multiplayerem

Generalnie PS Plus to sporo korzyści, choć wszystko zależy od konkretnego poziomu abonamentu. W najtańszym, planie Essential, przede wszystkim mówimy o zestawie gier do ogrywania, choć jest to zaledwie kilka pozycji. Tak naprawdę wielu graczy przekonuje możliwość grania w tryby sieciowe (bez Plusa ani rusz) czy możliwość przechowywania zapisów w chmurze. Na szczęście raz na jakiś Sony znajduje rozwiązanie problemu z potrzebą wykupowania abonamentu, aby móc skorzystać z każdego trybu w popularnych produkcjach.

Dlatego też PlayStation raz na jakiś czas oferuje darmowy weekend multiplayer, czyli możliwość rozgrywki przez sieć bez konieczności kupowania PlayStation Plus. To dobra wiadomość dla tych, którzy aktualnie nie chcą wykupować abonamentu, ale marzy im się pogranie z innymi.

W dniach 6 – 8 grudnia 2024 roku PS Plus nie będzie więc wymagany do rozgrywki przez sieć. Dotyczy to wszystkich graczy na PS4 i PS5. Co więcej, w wielu popularnych tytułach będą organizowane specjalne turnieje. Dostęp do nich zyskacie dzięki specjalnemu panelowi w samej grze lub w katalogu gier. Wydarzenie obejmuje takie produkcje jak EA Sports FC 25, NBA 2K25, Tekken 8, Mortal Kombat 1, Madden NFL 25, College Football 25, UFC 5, MLB The Show 24 oraz Guilty Gear Strive. W nagrodę możecie liczyć na ekskluzywne awatary i inne cyfrowe nagrody.

Źródło: PlayStation Blog