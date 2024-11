PS Plus Premium na 30 miesięcy za darmo. Jest warunek, który wkurzy wielu Polaków

PlayStation z okazji 30-lecia marki postanowiło zorganizować wyjątkowy konkurs, w którym do wygrania jest 30 miesięcy PS Plus Premium. Szkoda tylko, że wydarzenie ominęło nasz kraj…

Sony organizuje konkurs, a gracze są wkurzeni – to już chyba klasyka. Tym razem niestety problem dotyczy przede wszystkim naszych polskich graczy, którzy absolutnie nie mają nawet szansy, aby zgarnąć tak cenną nagrodę.

Chcecie zgarnąć taniego PS Plusa? Zrobicie to dzięki kodom doładowującym. Kupujecie dane doładowanie taniej, a następnie przeznaczane je na subskrypcję – proste, szybkie i przede wszystkim opłacalne.

PS Plus Premium za darmo, ale nie dla Polaków

Z okazji trwających obchodów tak wielkiego wydarzenia, Sony chce umożliwić graczom zyskanie… wiele. I to naprawdę wiele, bo mówimy o darmowej subskrypcji PS Plus Premium – czyli tej w najdroższej wersji – na całe 30 miesięcy. Wydarzenie to dotyczy aż 26 krajów, z czego w każdym wygrać może maksymalnie 30 osób. Daje to nawet 780 szczęśliwców, którzy mogą liczyć na tak pożądaną nagrodę.

Co należy zrobić, aby w ogóle wziąć udział w tak osobliwym konkursie? Na swój sposób to raczej loteria, bo tak naprawdę trzeba liczyć na łut szczęścia. Wezmą udział wyłącznie osoby posiadające abonament PS Plus Premium, które między 10 a 23 grudnia 2024 roku odpalą przynajmniej jedną, wybraną przez siebie grę z katalogu klasyki. Nagroda jest spora, bo ten wariant Plusa na dwa i pół roku nie kosztuje wcale mało. W czym tkwi haczyk? W ograniczeniu regionów. Jak wspomniałem, tylko 26 krajów bierze udział w wydarzeniu.

Zakwalifikowane do konkursu są:

Austria

Cypr

Czechy

Dania

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

Luksemburg

Holandia

Norwegia

Portugalia

Słowacja

Słowenia

RPA

Hiszpania

Szwecja

Szwajcaria

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone

Tajwan

Singapur

Korea

Malezja

Też szukacie na liście Polski? No właśnie, w tym tkwi problem. Niestety, ale Sony z jakiegoś powodu nie chce umożliwić nam zgarnięcia darmowego Plusa na tak długi okres, więc Polacy nie są w ogóle brani pod uwagę. To logiczne, że na liście znajdziemy wiele kluczowych regionów dla Sony, ale pojawiło się też kilka mniejszych, dość zaskakujących państw. Ale nie, Polski tu nie ma. No cóż…

Na osłodę przypominamy nowości w katalogu Essential na grudzień 2024 roku. Poznaliśmy również kilka pierwszych tytułów w katalogu klasyki. Co więcej, wielkimi krokami zbliża się darmowy weekend multiplayer bez PS Plusa!

Źródło: GameRant