Wielki wyciek PS5 Pro. Wygląd, szczegóły i brak napędu na płyty

NA Dealabs pojawił się artykuł, którego chyba wszyscy się spodziewaliśmy. Billbil-kun już wcześniej delikatnie zapowiadał, że wie co nieco o nowej wersji flagowego urządzenia do grania Sony. Efektem tego jest sporo ciekawych szczegółów.

PS5 Pro – wygląd, pudełko i… czytnik płyt?

Przede wszystkim insider twierdzi, że wszedł w posiadanie wizualizacji frontu pudełka do konsoli, w którym ma ona trafić na półki sklepowe. Dzięki temu poznał m.in. wygląd sprzętu, choć nie może podzielić się zdjęciami. Obawia się, że Sony mogłoby szybko “poprosić” go o usunięciu materiałów, więc zamiast tego postanowił… naszkicować design. No cóż – chociaż tyle.

Dzięki temu wiemy jednak, że sam sprzęt nie będzie zasadniczo różnił się od poprzednich edycji, a w szczególności od PS5 Slim. Pro będzie jednak nieco większe, przede wszystkim szersze. Do tego zamiast jednego czarnego paska, znajdziemy trzy. Z przodu będą również dwa porty USB-C i przycisk zasilania. Wszystko to w kolorze białym z czarnymi elementami, czyli standard. Szkic znajdziecie poniżej (za Dealabs).

Tym samym oficjalnie można już uznać, że PlayStation 5 Pro będzie nazywało się… PS5 Pro. No tak, zaskoczenia nie ma, a tego spodziewał się raczej każdy. W końcu poprzednie iteracje konsol do grania od tego producenta właśnie tak się nazywały w swoich “mocniejszych” wersjach.

Co więcej, sprzęt w edycji, którą zobaczył insider, nie posiada czytnika płyt Blu-ray. Nie wiadomo, czy Sony kompletnie zrezygnowało z tego pomysłu, ale jest to wyjątkowo wręcz nieprawdopodobne. Billbil-kun nie umie niestety stwierdzić, jak rozwiązano ten problem. Jego zdaniem firma mogła zdecydować się na kupowany osobno (lub w zestawie) czytnik do samodzielnego montażu, jak to miało miejsce w przypadku PS5 Slim. Zdaniem informatora, konsola zostanie pokazana publiczności w pierwszej połowie września tego roku.

W ostatnim momencie znów zaczęło robić się głośno o konsoli. Spekulowano o jej potencjalnie wysokiej cenie. Dostaliśmy też kolejne zapewnienia, że konsola ma trafić do sklepów jeszcze w tym roku – najpewniej w okolicach świąt.

Źródło: Dealabs