Sony znacząco ulepsza kluczową funkcję w PS5 Pro. Teraz kolej na deweloperów

Sony wydało nowy SDK związany z technologią PSSR do PS5 Pro. Teraz kolej twórców gier, którzy muszą wykorzystać zmiany w swoich grach.

Nowy zestaw narzędzi deweloperskich do PS5 Pro pozwala twórcom gier na wykorzystanie najnowszej wersji PlayStation Spectral Super Resolution, czyli PSSR. Jest to jedna z najbardziej kluczowych opcji w najmocniejszym PS5, pozwalająca na poprawę wydajności bez (w teorii!) wyraźnego pogorszenia jakości wizualnej. Myślcie o tym jako o DLSS, ale od Sony.

Ulepszone PSSR dla PS5 Pro

Najnowsza wersja zawitała w końcu do Star Wars Jedi: Ocalały, czyli gry, która mocno cierpiała w poprzednich wersjach PSSR. Gracze musieli przygotować się na migoczące tekstury i cienie, wizualny szum, znacząco wpływający na ogólne wrażenia z rozgrywki. Teraz zadebiutowała najnowsza wersja, z której EA skorzystało i zaimplementowało w swojej grze. Dzięki temu wyeliminowano szereg problemów, w tym wspomniane artefakty graficzne.

Tym samym pokazuje to, że nowa aktualizacja kluczowego narzędzia PlayStation 5 Pro nie jest tak naprawdę aktualizacją z poziomu systemu, a musi zostać zastosowana przez samych twórców gier. Dla nich to dodatkowa i dość żmudna robota, lecz kontrolowanie tego typu ulepszeń z poziomu deweloperów może okazać się czymś o wiele wygodniejszym dla odbiorców.

Jeden z niezależnych deweloperów odpowiedzialny za grę Truck Driver The American Dream na forum ResetEra także przyznał, że ma dostęp do nowego SDK i właśnie stara się go wykorzystać. Jest też zdania, że skoro poprawki pomogły w Star Wars Jedi, mogą okazać się równie przydatne w równie poszkodowanym Silent Hill 2 Remake.

