Gry za darmo na PC i konsole. 18 najlepszych w styczniu 2025

Oto wszystkie najlepsze gry za darmo na PC, PlayStation i Xbox, które miały swoją premierę w styczniu 2025 roku. Zebraliśmy już 18 tytułów, które możesz pobrać za 0 zł z gwarancją dobrej zabawy. Znajdziesz je na Steam, w PS Store lub Xbox Store. Przy każdej produkcji podajemy linki do pobrania.

Połowa stycznia za nami i choć codziennie serwujemy Wam nowe gry za darmo, tutaj znajdziecie te, o których jest najgłośniej, czymś się wyróżniły i posiadają dobre oceny.

Choć wśród darmowych gier stycznia nie znajdziemy aż tak grubych ryb jak w grudniu (zobacz 34 najlepsze bezpłatne gry z końcówki 2024 roku) i tak nie ma co narzekać. Bez wydawania kasy pogramy przyzwoicie na PC, ale w naszym zestawieniu znajdziecie również tytuły na PS5 oraz Xbox Series.

Gry za darmo – premiery stycznia 2025

Czego możesz się spodziewać po najnowszych grach za darmo? Proponujemy Wam porządną grę RPG, fajne strzelanki oraz bardzo pozytywnie oceniane gry akcji. Mamy też coś niezłego dla miłośników strategii w czasie rzeczywistym (RTS), są wielkie otwarte światy fantasy MMO, horrory i platformówki.

Pamiętajcie, że to nie wszystkie udane gry za darmo, jakie pobierzecie w styczniu. Nasze zestawienie będziemy aktualizować przez cały miesiąc, więc jeśli aktualnie nic nie przyciągnęło Waszej uwagi, zajrzyjcie do nas za kilka dni, a na pewno znajdziecie tutaj dużo więcej darmoszek niż obecnie prezentujemy.

Smite 2

Zacznijmy może od najgłośniejszej jak dotychczas premiery miesiąca. Mowa o Smite 2, które 14 stycznia przeszło na model free to play, a więc nie musimy już wydawać około 130 zł, by dołączyć do zabawy.

Smite 2 jest sieciową grą akcji typu MOBA, w której stają naprzeciw siebie dwie pięcioosobowe drużyny, które walczą w szybkich starciach towarzyskich lub rankingowych. Akcję obserwujemy zza pleców postaci (widok TTP), a wśród dostępnych bohaterów znajdziemy bogów lub boginie znane z różnych mitologii, np. greckiej, nordyckiej czy chińskiej.

Warto wspomnieć, że gra wspiera rozgrywkę i postępy międzyplatformowe, dzięki czemu możesz grać ze znajomymi niezależnie od wybranej platformy i przenosić swoje osiągnięcia z PC na konsole.

