Silent Hill 2 Remake na PS5 Pro wygląda gorzej niż wcześniej. Gdzie ta aktualizacja?

Jakiś czas temu oficjalne stało się, że nadciąga aktualizacja do Silent Hill 2 Remake ulepszająca grę do konsoli PlayStation 5 Pro. Tytuł pojawił się przecież w sekcji “PS5 Pro Enhanced” w PS Store, co bezpośrednio potwierdza to, czego spodziewali się chyba wszyscy. Problem w tym, że gra bez łatki wygląda gorzej niż na bazowej wersji konsoli. A o patchu ani widu, ani słychu…

Co z aktualizacją Silent Hill 2 Remake do PS5 Pro?

Gracze na Reddicie zaczęli żalić się swoim doświadczeniem z próby ogrywania megahitu Polaków na obecnie najmocniejszej konsoli od “niebieskich”. Gra bez stosownej aktualizacji wygląda po prostu źle, do tego stopnia, że niektórzy nie są w stanie w nią w ogóle grać.

Nie mogę nawet zmusić się do grania w tym stanie, ponieważ jest to tak rozpraszające. Czuję, że nawet gdybym grał w grę w tym stanie, byłoby tylko gorzej przez całą grę i byłbym jeszcze bardziej wkurzony. Więc 70 dolców w błoto, ponieważ nadal nie zostało to naprawione. – grzmi jeden z internautów na Reddicie

Rozżalonych fanów przybywa, bo faktycznie SH2 nie prezentuje się najlepiej. Wystarczy tylko rzucić okiem na poniższy zapis z rozgrywki, aby przekonać się, o co chodzi. A chodzi najwyraźniej o problemu ze skalowaniem rozdzielczości PSSR, które nie radzi sobie w trudnych warunkach graficznych gry od Bloober Team. Mgła, listowie, kałuże i odbicia tak naprawdę rozmazują cały obraz, czyniąc z wizualnych aspektów mdlący festiwal gliczy.

Ani Konami, ani Bloober Team oficjalnie nie skomentowali sprawy.

Źródło: Eurogamer