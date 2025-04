Nie uwierzycie, ale najwyraźniej The Last of Us doczeka się drogiego, „specjalnego” wydania na PS5

„Specjalna edycja The Last of Us na PS5” może ukazać się na rynku już niebawem. Choć nie wiemy, czymże ona jest, będzie… droga.

Fani The Last of Us mogą szykować portfele, bo według najnowszych doniesień szykuje się tajemnicza, „fizyczna, specjalna edycja gry na PS5”. Jak donosi wiarygodny insider billbil-kun, nowe wydanie szczegóły nowego wydania są niestety owiane tajemnicą, ale wygląda na to, że Sony ma w zanadrzu coś interesującego dla kolekcjonerów i miłośników przygód Joela i Ellie.

The Last of Us raz jeszcze, poproszę!

Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie znajdzie się w tej edycji, ale spekuluje się, że może to być coś więcej niż tylko standardowy steelbook i zestaw cyfrowych bonusów. W grę wchodzą nowe dodatki, ekskluzywna zawartość, a może nawet poprawiona wersja gry? Sam stawiam na to, że chodzi o jakieś super-mega specjalne wydanie obydwu gier z serii w odświeżonych wydaniach. Wszak „specjalna edycja na PS5” ma kosztować około 119,99 euro, czyli ponad 500 złotych.

🚨 MYSTERY UPCOMING RELEASE 🚨



A new PS5 Special Edition for one title of The Last of Us franchise is on the horizon!



Could it be for Part I, Part II, or something entirely new?



Check what we found in our last report at Dealabs Magazine#TheLastofUs https://t.co/HQXnWko5gV — billbil-kun (@billbil_kun) March 31, 2025

Oczywiście, to nie pierwszy raz, kiedy The Last of Us dostaje specjalne wydanie. Gra już wcześniej pojawiała się w różnych edycjach kolekcjonerskich (nie licząc odświeżeń), ale jeśli doniesienia są prawdziwe, to ta wersja może być czymś wyjątkowym, szczególnie dla najbardziej zagorzałych fanów. Nie można wykluczyć, że Sony ma w planach połączenie tego wydania z jakimiś większymi ogłoszeniami dotyczącymi serii, ale znacznie bardziej logiczne wydaje się po prostu „podbicie” sprzedaży gier w związku z premierą 2. sezonu serialu HBO.

Na razie pozostaje czekać na oficjalne potwierdzenie ze strony Sony. Jeśli faktycznie The Last of Us dostanie nowe, fizyczne wydanie na PS5, to możemy spodziewać się sporego zainteresowania. W końcu ta marka wciąż cieszy się ogromną popularnością, a każda nowa edycja przyciąga kolekcjonerów i fanów gotowych sięgnąć głębiej do portfela.

Źródło: X