Nowe gry Xboksa będą w pełni wspierać PS5 Pro. Wśród nich jeden z najważniejszych FPS-ów roku

DOOM: The Dark Ages, Clair Obscur: Expedition 33 oraz Ninja Gaiden 2 Black mają w pełni wspierać nowości w PS5 Pro. A to przecież gry z Xbox…

W 2025 roku doczekamy się co najmniej kilku ważnych premier Microsoftu. Firma skupia się jednak na multiplatformie, więc sporo tytułów first-party ogramy także na sprzęcie konkurencji.

PS5 Pro ze wsparciem DOOM-a i nie tylko

Xbox niedawno pokazał światu, co nowego szykuje dla graczy. Przede wszystkim poznaliśmy kluczowe informacje związane z DOOM: The Dark Ages, jednym z najbardziej wyczekiwanych FPS-ów 2025 roku. Pokazano również nieźle zapowiadające się RPG Clair Obscur: Expedition 33. Do tego Microsoft zrobił wszystkim niespodziankę, robiąc shadow dropa Ninja Gaiden 2 Black do abonamentu Xbox Game Pass. Co łączy te trzy gry? Ano to, że trafią również na PlayStation.

Jest też więcej elementów wspólnych. Jednym z nich zdecydowanie jest fakt, iż wszystkie te projekty mają oferować pełne wsparcie nowych funkcji w PS5 Pro. To o tyle ciekawe, że mówimy o grach wydawanych bądź mocno wspieranych właśnie przez Xbox, w tym tytule first-party, DOOM: The Dark Ages. Twórcy z id Software muszą więc teraz pracować nad tym, aby zagwarantować jak najlepsze doświadczenie tym, którzy posiadają PlayStation 5.

O wszystkim tym dowiedzieliśmy się nie z oficjalnego komunikatu, a z informacji na PlayStation Store. To tam na karcie każdej z tych gier znalazła się kluczowa informacja o wsparciu funkcji w PS5 Pro. Nie wiemy jednak, czy każdy z tytułów ma być ulepszony już na premierę.

