Remake Ninja Gaiden 2 niespodzianką dostępną w Xbox Game Pass. Zapowiedziano też Ninja Gaiden 4

To był dobry pokaz dla fanów Xboksa i nie tylko. Microsoft pokazał m.in. DOOM: The Dark Ages wraz z wymaganiami PC (jest źle) i datą premiery. Prócz tego nie zabrakło niespodzianek. Okazało się, że zaskakującą zapowiedzią z Japonii jest właśnie wskrzeszenie serii Ninja Gaiden. Nie tylko powstaje czwarta część, ale również dostaliśmy shadow dropa Ninja Gaiden 2 Black, odświeżenia kultowej gry akcji od Team Ninja!

Szukacie taniego abonamentu, aby móc ograć obydwie zapowiedziane (no dobra, “dwójka” już jest dostępna) gry i nie tylko? Już nie musicie, bo najlepsze oferty znaleźliśmy za Was!

Ninja Gaiden 2 Black i Ninja Gaiden 4 – w Xbox Game Pass

Zacznijmy od tej większej niespodzianki, czyli wskrzeszeniu marki w postaci nagle wydanego Ninja Gaiden 2 Black. To odrestaurowana wersja oryginału, z dodatkową zawartością, sporą ilością poprawek i przede wszystkim z lepszą grafiką. Tytuł działa na Unreal Engine 5, choć może nie do końca widać, że w każdym wymiarze to pełnoprawny remake. Mimo wszystko gracze posiadający Xbox Game Pass mogą cieszyć się nim już teraz. Tytuł można również kupić osobno.

Drugą niespodzianką było ujawnienie dalszej przyszłości marki. Ninja Gaiden 4 oficjalnie powstaje, a do tego ma trafić na rynek jeszcze w 2025 roku, a konkretniej – na jesień. Odważnie, bo być może blisko największej premiery roku. Wątpię, aby grze mogło szczególnie zagrozić GTA VI, bo jednak NG zawsze było serią trzymającą się nieco z boku, przeznaczoną dla konkretnego odbiorcy. Cieszy jednak, że marka wciąż się trzyma i nie możemy się doczekać, aby sprawdzić, co tam Team Ninja wykombinowało teraz.

Obydwie gry trafią lub trafiły na PC, Xbox Series X/S oraz PS5. We wszystko zagramy od premiery w Xbox Game Pass.

Źródło: Microsoft