Gracze z PS5 Slim/Pro liczą, że ich napęd zadziała z PS6

Ilekroć starałem się wymyślić na to jakąś puentę, wychodziło mi „XD”. No cóż – gracze PS5 mają nadzieję, ale mogą ją sobie mieć… co najwyżej się rozczarują.

Dyskusję w sieci podsycił były dyrektor wykonawczy PlayStation, Shawn Layden. W rozmowie z podcastem KIWI TALKZ poruszył on temat nadciągającej konsoli PlayStation 6. W końcu w ostatnich latach obserwujemy zwiększony nacisk na „wszystko cyfrowe”, co z kolei smuci wielu graczy, będących fanami fizycznych nośników i kolekcjonowania pudełek.

Napęd z PS5 zadziała z PS6?

Layden został zapytany o to, czy PS6 może okazać się konsolą tylko cyfrową, bez żadnego fizycznego czytnika. W końcu sprzedaż gier cyfrowych dominuje, a do tego firma już teraz w pewien sposób odchodzi od edycji pudełkowych, nie oferując napędu z PS5 Pro. Były dyrektor PlayStation jest jednak pewien, że nie uszłoby to firmie na sucho i z pewnością fizyczne nośniki nadal będą się pojawiały.

Sony, które jest platformą numer jeden w prawdopodobnie 170 krajach na całym świecie, ma obowiązek lub odpowiedzialność, aby powiedzieć: „Jeśli przejdziemy na platformę bez płyt, jak duża część mojego rynku nie będzie w stanie wykonać tego skoku? Czy użytkownicy na wsiach Włoch mogą uzyskać przyzwoite połączenie, aby cieszyć się grami?” – mówi Layden

Jego zdaniem nadal spora część rynku i użytkowników w wielu krajach woli nośniki fizyczne i płyty, a to samo w sobie nie pozwala na całkowite zrezygnowanie z nich. To akurat dobra wiadomość dla fanów tego typu wydań. Z drugiej strony pojawiają się wątpliwości co do możliwości kupienia napędu do PS6. W końcu z debiutem PS5 Pro wiele takich akcesoriów po prostu zostało wyprzedanych, dostępność jest słaba, a ceny niezwykle wysokie.

To z kolei spowodowało, że gracze na Reddicie zastanawiają się, czy ich fizyczne czytniki płyt dokupione do PS5 Slim albo Pro będą współpracowały z PS6. No cóż – osobiście uznaję, że nie ma na to szans, a już na pewno obecnie jest za wcześnie, aby o tym dyskutować. Pamiętajcie jednak, że w zestawie z PlayStation 5 Pro nie ma takiego akcesorium, a nawet zwyczajne panele boczne ze Slim nie są kompatybilne z edycją Pro…

Źródło: PlayStation Lifestyle