PS5 ma wziąć szturmem rynek konsol. Sony przedstawiło wyjątkowo ambitne plany

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

PS5 ma docelowo stanowić ogromną część rynku konsol. Sony podzieliło się planowanymi wynikami swojej najnowszej generacji sprzętów do grania.

Sprzedaż konsol nowej generacji daje nam jasno do zrozumienia, że PlayStation najpewniej znów będzie cieszyło się nieco większym zainteresowaniem wśród graczy względem konkurencji. Przynajmniej na początku życia PS5 i Xbox Series.

Sony jednak nie zamierza poprzestać na aktualnych wynikach. Na konferencji producenta mogliśmy zauważyć, że PlayStation chce, aby PS5 docelowo osiągnęło ponad 50% udziału w rynku konsol. Dla kontekstu dodam, że PS4 aktualnie zagarnia dla siebie około 45% tego segmentu.

Nie jest to wbrew pozorom nieosiągalne założenie. Wręcz przeciwnie – PlayStation 5 aktualnie radzi sobie lepiej względem konkurencyjnych Xbox Series. Mimo to, do akcji zmasowanego zdobywania graczy jakiś czas temu nieoczekiwanie wkroczył trzeci zawodnik.

Nintendo Switch wciąż bije rekordy popularności i wkrótce ma rzekomo otrzymać nową, ulepszoną wersję. Jeśli Big N utrzyma aktualną tendencję do podbijania portfeli graczy, osiągnięcie 50% udziału w rynku przez Sony nie będzie takie łatwe. Gdyby nowy Switch okazał się wyjątkowo atrakcyjny cenowo w perspektywie domniemanych ulepszeń, Sony mogłoby mieć mały problem z wygraniem tego pojedynku. Dodatkowo nie zapominajmy, że w tle przecież jest jeszcze rosnący w siłę Microsoft, który może nas zaskoczyć.

Czy PS5 osiągnie zaplanowany przez PlayStation wynik? Czas pokaże. Póki co sprzedaż konsoli pozwala nastawiać się do tego pozytywnie. Niemniej zobaczymy, jak będzie wyglądać sprzedaż konsol po unormowaniu się ich dostępności.