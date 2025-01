PS5 nigdzie się nie wybiera. Konsola “pożyje” nawet po premierze PS6

Nawet premiera PS6 może nagle nie zakończyć ery PS5, a na to przynajmniej wskazuje prezes PlayStation, Hideaki Nishino w rozmowie z Famitsu .

Obecnie widzimy dość jawny trend w “wydłużaniu” życia kolejnych generacji konsol do grania. Jest też ten drugi, dla wielu graczy mniej pozytywny trend – odchodzenie od tradycyjnych konsol i skupianie się choćby na graniu w chmurze, do czego zresztą coraz mocniej aspiruje Microsoft. Sony nadal zapewnia, że nie zamierza odchodzić od tradycyjnych “domowych” konsol dla graczy, więc nie ma się co martwić o nagły zwrot w przypadku choćby PlayStation 6.

Nishino w rozmowie z japońskim magazynem Famitsu pokusił się jednak o dość ciekawą uwagę. Dał dość jasno do zrozumienia, że PS5 może być “w trendzie” dłużej nawet niż PS4. Warto zaznaczyć, że dopiero od mniej więcej roku – dwóch Sony skupia się tylko na bieżącej generacji. Wcześniej każda gra firmy trafiała również na last-gena. Wiele zewnętrznych firm (jak choćby Activision) nadal podtrzymuje wsparcie dla PlayStation 4.

Wierzymy, że PS5 będzie miało długi cykl życia, podobnie jak PS4. Nie sądzę jednak, by słuszne było opóźnianie premiery kolejnego produktu wykorzystującego nową technologię z powodu długiego czasu, jaki to zajmie. Czas wprowadzenia nowego sprzętu jest związany z ramami czasowymi, w których rozwija się technologia i ramami czasowymi, w których jesteśmy w stanie ją wdrożyć. Dlatego uważam, że ważne jest, aby oferować nowe produkty, podczas gdy ludzie grają w te, które są obecnie używane, oraz aby rozszerzyć całkowitą liczbę oferowanych przez nas gier. – zaznacza Nishino

Firma, wedle zapewnień prezesa, nadal chce skupiać się przede wszystkim na własnym ekosystemie. Jednocześnie korporacja szuka również nowych sposobów na dotarcie do graczy na PC i innych urządzeniach, m.in. w celu powiększenia liczby użytkowników PSN. Niestety, nie wszyscy gracze na PC są z tego zadowoleni…

Źródło: mp1st