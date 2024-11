PlayStation ma w nosie narzekania graczy PC. Chcą stworzyć “bezpieczne środowisko”

Concord to tylko jedna z gier, które wymagały posiadania konta PSN, aby zagrać nawet w wersję PC. Kontrowersyjna decyzja Sony dotycząca praktycznie każdej ich nowej premiery na komputerach osobistych nadal odbija się szerokim echem wśród społeczności “blaszaków”.

Obowiązkowe konto PlayStation Network na PC to kwestia bezpieczeństwa?

Problem z PlayStation Network jest przede wszystkim taki, że usługa nie jest dostępna wszędzie. Oznacza to tym samym, że całkiem spora część świata nie może nawet zagrać w niektóre tytuły, bo gracze nie utworzą obowiązkowego konta. Ponadto to kolejna “bariera”, przez którą nawet konto na Steam czy Epic Games nie wystarczy. Sony mogłoby zapewne kompletnie pozbyć się tego wymogu, ale firma woli dość dziwnie się tłumaczyć.

Warto na wstępie zaznaczyć, że tłumaczenie (podane oryginalnie przez serwis PlayStation Lifestyle) nie jest oficjalnym tłumaczeniem słów Hirokiego Totoki, dyrektora finansowego SIE po ostatnim spotkaniu finansowym firmy, a jedynie tłumaczeniem “na żywo” w trakcie spotkania, które może delikatnie mijać się z prawdą. Zazwyczaj firma publikuje oficjalną transkrypcję po spotkaniu, ale tym razem się tak nie stało.

Oferując je [konta PlayStation], czasami wywołuje to sprzeciw. Ale w przypadku gier-usług, aby utrzymać porządek w grze, tak aby każdy mógł bezpiecznie cieszyć się grą, musimy stworzyć sprzyjające temu środowisko. – powiedział Totoki

Niestety, dyrektor nie pokusił się o dokładne wytłumaczenie, czym w tym wypadku jest to mistyczne “bezpieczne środowisko”, więc pozostaje nam jedynie zgadywać. Wygląda jednak na to, że firma nie ugnie się pod presją i nadal będzie wymagała konta PSN nawet na PC. Warto dodać, że Totoki za przykład podał gry-usługi, a nie tytuły singleplayer, które… także wymagają od graczy konta PSN. Za przykład mogą służyć Until Dawn czy God of War Ragnarok.

Źródło: PlayStation Lifestyle