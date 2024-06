To już koniec PS VR2, Sony ma sprzęt w nosie. Mogło być fajnie, ale się skończyło

PS VR2 jawiło się na sporą rewolucję, prawdziwy potencjalny krok w przód w kierunku jeszcze lepszym grom w wirtualnej rzeczywistości, z potencjałem na dalszy rozwój wielkich marek na tym polu. Ale coś nie “pykło”.

Na Android Central pojawił się artykuł, w którym redaktor Nicholas Sutrich powołuje się na swoje źródła, blisko związane z Sony. Ich zdaniem gigantyczna korporacja nie będzie dalej rozwijała headsetu, jednoznacznie kasując możliwą świetlaną przyszłość przed urządzeniem. Mogło być pięknie, ambicje były spore, a początek również nawet nie aż tak najgorszy, a tak pozostaną niespełnione nadzieje i zmarnowanie świetnej szansy.

Źródła bliskie Android Central ujawniły, że Sony dokonuje głębokich cięć w finansowaniu gier VR. Chociaż sparafrazuję to dla zachowania anonimowości, moje źródło zostało poinformowane, że w przyszłości będzie bardzo niewiele możliwości tworzenia gier VR w Sony.

Aby to potwierdzić, inne źródło poinformowało mnie, że tylko dwie gry PS VR2 są w fazie rozwoju w Sony. Biorąc pod uwagę stan branży gier z ciągłymi zwolnieniami i zamykaniem studiów, nie jestem do końca przekonany, że nawet te gry kiedykolwiek ujrzą światło dzienne, jeśli Sony będzie kontynuować obecną trajektorię.

– czytamy na stronie