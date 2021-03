Klasyczny PS Store oficjalnie zamknięty. Sony kopie grób starym konsolom

Sony zamknęło klasyczną wersję PS Store w przeglądarce. Producent blokuje kolejną ścieżkę osobom, które chciały kupić gry na starsze konsole.

Niedawno sieć obiegła wieść mówiąca, że Sony chce zamknąć PlayStation Store na starszych konsolach. Niestety, nowo odkryty szczegół zdaje się potwierdzać te informacje. Producent najpewniej szykuje się do wprowadzenia sporych ograniczeń dla osób korzystających ze starszych generacji konsol.

Klasyczna wersja PS Store zablokowana w przeglądarce

Jak poinformowało Push Square, Sony zablokowało dostęp do klasycznej witryny PlayStation Store. Pomimo wprowadzenia odświeżonego sklepu, była ona wciąż dostępna, jeśli kliknęliśmy w odpowiedni link. Teraz nie ma możliwości, aby się na nią dostać.

W praktyce oznacza to, że nie kupimy już gier ani DLC na PSP, PS3 i PS Vita przez przeglądarkę. Nowa wersja PlayStation Store umożliwia kupno zawartości tylko na PS4 i PS5. Starsza strona była dla wielu osób bardziej wygodnym i przejrzystym rozwiązaniem i część graczy używała jej zamiast nowego sklepu nawet do kupowania gier na nowsze platformy.

Myślę, że to wydarzenie dosadnie potwierdza plany Sony. Kwestią czasu jest, zanim PlayStation Store zostanie zablokowane również na starszych konsolach. Szkoda, ale w końcu musiało się to stać.

Niestety, Sony na razie nie opublikowało żadnego oficjalnego ogłoszenia odnoszącego się do tej kwestii. Według wcześniejszych informacji, ma się ono ukazać pod koniec marca, jednak termin podania wieści może ulec zmianie.

PS Store zniknie ze starszych konsol. Co to oznacza?

Przy okazji informacji o planach zamknięcia sklepu na starszych konsolach, wspominałem o problemach, na które natkną się kolekcjonerzy. To właściwie pewne, że pudełkowe wydania gier z PSP, PS3 i PS Vita znacznie podrożeją. Oczywiście nie nastąpi to od razu, ale w ciągu paru miesięcy od zamknięcia sklepów zobaczymy wzrost cen. Będzie to szczególnie zauważalne w przypadku rzadszych gier, które można było nabyć w PS Store.

Co więcej, odcięcie starszych konsol od sklepu poniekąd zamyka pewien rozdział w historii PlayStation. Wydania pudełkowe są ulotne i prędzej czy później się zniszczą, a gry przechowywane w Store to jednak kawał dziejów wirtualnej rozrywki. Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłości ukaże się fanowska biblioteka tytułów na wzór tej, którą otrzymało niedawno PlayStation 2. Raczej nie ma co liczyć na wprowadzenie do niej pełnych gier z konsoli, ale nawet prototypy byłby mile widziane.

Nie musimy się jednak martwić o te zakupione już tytuły. Sony z całą pewnością nie odetnie nam dostępu do posiadanych gier i DLC, więc jeśli planujecie większe zakupy na starsze generacje, to warto się nimi zająć jak najszybciej.

Teraz czekamy tylko na informacje bezpośrednio od producenta. Jeśli PS Store faktycznie wkrótce zniknie ze starszych konsol, to z pewnością Sony tego nie przemilczy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.