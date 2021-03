Pobierz za darmo ponad 700 prototypów gier na PS2

Grupa The Hidden Place udostępniła ponad 700 prototypów, wersji demo i archiwalnych materiałów z gier na PS2. Kolekcja pojawiła się w sieci i każdy może pobrać ją zupełnie za darmo.

Druga generacja konsol Sony obchodziła rok temu swoje dwudzieste urodziny. To jedna z najcieplej wspominanych przez graczy platform i trudno się dziwić. Ilość fenomenalnych gier wydanych na PlayStation 2 po dziś dzień robi gigantyczne wrażenie.

Ponad 700 prototypów tytułów z PS2 pojawiło się w sieci

Grupa The Hidden Place pracuje nad projektem mającym na celu zachowanie plików wielu gier retro. Wszystkie zdobyte przez nich pliki trafiają bezpośrednio na stronę internetową, gdzie są opisywane i udostępniane zupełnie za darmo.

The Hidden Place podzieliło się właśnie ponad 750 tytułami z PlayStation 2. Większość z wrzuconych plików to wersje demonstracyjne, prototypy pokazywane na targach lub archiwalne pliki deweloperów. Takie pliki trafiały kiedyś do przedstawicieli prasy, organizatorów targów i testerów. Większość takowych ciekawostek zniszczono wiele lat temu, ale niektórzy do dziś je przechowują.

Warto wspomnieć, że cała kolekcja pochodzi od jednej osoby. Kolekcjoner postanowił dobrowolnie podzielić się swoimi zbiorami, aby je zachować i udostępnić publicznie. Listę wszystkich udostępnionych gier wraz z linkami do pobrania znajdziecie w tym miejscu.

W katalogu znajdziemy wielkie hity jak starsze odsłony FIFA i Medal of Honor, ale też trudno dostępne dziś perełki jak Fatal Frame czy Kuon. Jest tego naprawdę dużo.

Dziś przedstawiamy pierwszą część Deluge – trwającego projektu mającego na celu zachowanie gigantycznej ilości różnych prototypów gier wideo, zasobów przedprodukcyjnych i materiałów archiwalnych obejmujących wiele generacji konsol.

Te starzejące się przedmioty zostały cudem uratowane przed zniszczeniem, wyrzuceniem lub sprzedażą dzięki herkulesowym wysiłkom jednej osoby.

Osoba ta nie tylko samotnie podjęła się zadania stworzenia kopii zapasowej wszystkiego, co posiadała, ale była również na tyle uprzejma, że pozwoliła nam obejrzeć i zachować każdy element swojej kolekcji bez żadnych zobowiązań. Tak, to prawda, wszystko. Za nic w zamian. – czytamy na stronie The Hidden Place

Warto wspomnieć, że bezcenna kolekcja waży aktualnie ponad 850 gigabajtów i ma dalej rosnąć. To dopiero początek historii wielkiego archiwum drugiej generacji PlayStation.

Co więcej, twórcy chcą w przyszłości zająć się innymi generacjami konsol. Niewykluczone, że weszli w posiadanie plików nie tylko z PS2, ale też z innych retro-sprzętów. Na ten moment osoby zaangażowane w projekt zajmują się archiwizowaniem i sortowaniem wszystkich plików.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.