Chcesz kupić grę w PS Store na PSP, PS3 lub PS Vita? Lepiej się pospiesz

Sony planuje zamknięcie sklepu PS Store na swoich starszych konsolach. Posiadacze PSP, PS3 i PS Vita mają ostatnie miesiące na zrobienie zakupów.

Konsole Sony debiutujące po PlayStation 2 nie miały łatwego życia. PSP było odważnym krokiem w przód zalanym przez piratów, PS3 miało wiele problemów na starcie, a marne i krótkie życie PS Vity lepiej przemilczeć. Wszystkie te konsole łączy jedna rzecz – ich cyfrowe sklepy nie zostaną już z nami na długo.

PS Store zostanie zamknięte na PS3, PSP i PS Vita

Źródła portalu The Gamer donoszą, że Sony pod koniec marca ogłosi zamknięcie wirtualnych sklepów swoich trzech starszych konsol. Oznacza to, że nie zrobimy już zakupów w PlayStation Store na PSP, PS3 i PS Vita.

Na pierwszy ogień idą sklepy z PSP i PS3. Ich zamknięcie nastąpi 2 lipca bieżącego roku. Nieco dłużej przy życiu pozostanie PlayStation Store na Vicie. Sklep zapomnianej przez Sony konsoli zamknie się 27 sierpnia.

Powodem takiego stanu rzeczy są najpewniej niewspółmiernie wysokie względem przychodów koszty utrzymania sklepów. Co więcej, ogromna część graczy przerzuciła się na inne platformy i utrzymywanie staruszków jest dla Sony już nieopłacalne. Przyszła pora na zasłużoną emeryturę. Gwoździem do trumny sklepu każdej z konsol były też inne problemy.

PlayStation Portable mierzyło się z ogromnymi kłopotami z piractwem. Wielu graczy skusiło się na przerobienie sprzętu i w pewnym momencie na internetowych aukcjach łatwiej było o otwarty na piratów egzemplarz, niż sprzęt z oryginalnym systemem.

PS3 z kolei zbliża się już powoli do statusu konsoli retro, a w niektórych kręgach jest już za taką platformę uważane. Dodatkowo zabezpieczenia PS3 również zostały złamane i jeśli ktoś do dziś korzysta z konsoli, to istnieje duża szansa na to, że ją przerobił.

PS Vita akurat nie ma problemów z piratami. Konsola była ogromną wtopą Sony i rozeszła się w nakładzie od 10 do 15 milionów egzemplarzy. Nie jest to tragicznie mało, ale producent dość szybko zaniechał wsparcia.

Macie więc ostatnią chwilę na zakupy. Po zamknięciu sklepów nie wydamy już gotówki w PlayStation Store na wspomnianych platformach. Możemy być jednak spokojni o kupioną już zawartość. Sony nie odetnie nam do niej dostępu. W tym miejscu pojawia się jednak spory kłopot dla kolekcjonerów.

Zamknięcie PS Store na starszych platformach stworzy spory problem

Zamknięcie cyfrowych sklepów spowoduje ogromny wzrost cen pudełkowych wydań gier. Jeśli polujecie na jakiś rzadszy tytuł, to spodziewajcie się, że jego wartość wkrótce znacznie wzrośnie.

Wielu graczy nawet tego nie zauważy, ale kolekcjonerzy gier mają powody do obaw. Sam poluję na dwie odsłony Metal Gear Solid z PSP i coś czuję, że muszę się pospieszyć z zakupem.

Pozostaje liczyć na to, że PSP, PS3 i PS Vita otrzymają coś w stylu archiwum na wzór tego, które otrzymało przed chwilą PS2. Dostęp do starszych tytułów nawet w tej bardzo wczesnej formie będzie zbawieniem dla wielu graczy.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.