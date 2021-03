PS Store oficjalnie zostanie zamknięte na PSP, PS3 i PS Vita. Oto co musicie wiedzieć

Sklep PS Store na PSP, PS3 i PS Vita zostanie zamknięty latem bieżącego roku. Sony potwierdziło przykrą wiadomość i ujawniło zmiany, jakie przez to nastąpią.

Niestety, potwierdziły się niedawne doniesienia o zamknięciu PlayStation Store na starszych konsolach Sony. Japończycy wystosowali oficjalne ogłoszenie w tej sprawie. Sklep na PSP i PS3 zamknie się 2 lipca, a na PS Vita 27 sierpnia. Producent poinformował o konkretnych zmianach, jakie wejdą w życie wraz z zamknięciami.

Sony potwierdza konsekwencje zamknięcia PS Store

Na wstępie trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Nie utracimy dostępu do tych zakupionych już gier oraz DLC. Nadal możemy też pobierać gry z PlayStation Plus (jeśli jesteśmy subskrybentami), oraz wykorzystywać vouchery na Plusa. Reasumując, każda zakupiona lub odebrana wcześniej zawartość dalej należy do nas i mamy do niej dostęp.

Po zamknięciu sklepów zmieni się jednak całkiem sporo. Przede wszystkim niemożliwe stanie się kupowanie nowej zawartości. Dotyczy to gier, DLC, filmów oraz innej treści. Dodatkowo wyłączone zostają mikropłatności we wszystkich grach na rzeczonych konsolach. Dotyczy to również zakupów gier z tych konsol poprzez aplikację mobilną.

Niemożliwe będzie też wykorzystanie kodu na dodanie funduszy do naszego portfela PlayStation Store. Warto jednak wspomnieć, że posiadane przez nas środki nie przepadają. Pieniądze z PSS można wykorzystać na PlayStation 4 lub PlayStation 5.

Warto też dodać, że nastąpi wyłącznie kilku innych funkcji PlayStation Network na starszej generacji. Posiadacze PS3 stracą możliwość wysyłania i odbierania wiadomości od graczy z PS Vita, PS4 i PS5. Komunikacja między użytkownikami PlayStation 3 nadal będzie możliwa.

Jeśli używacie starych konsol jako centrów multimedialnych, to Sony rezygnuje też z niektórych usług. Aplikacje Twitch.tv i Pluto TV zostają wyłączona na PS3 i PlayStation Vita.

Przed tym wszystkim zamknięto klasyczny sklep PlayStation Store w przeglądarce. Jeśli chcecie teraz nabyć tytuły na starsze generacje, to musicie to zrobić bezpośrednio z poziomu konsoli. Macie ostatnią chwilę na kupienie gier z PSP, PS3 i PS Vita, które potencjalnie Was interesują.

Zamknięcie PS Store na starszych konsolach to przykra konieczność

Prędzej czy później Sony musiało zając się starszymi generacjami. Nie ma co ukrywać, nie przynoszą one już praktycznie żadnego zysku. Utrzymanie serwerów PlayStation Store jest kosztowne i choć na takie PS Vita do dziś wychodzą mniejsze tytuły, nadal nie jest to dobra inwestycja.

Do zamknięcia PS Store na PSP, PS3 i PS Vita musiało dojść i szczerze mówiąc myślałem, że PS3 zostanie ograniczone dużo wcześniej. Niemniej i tak szkoda, że nie będziemy mieć możliwości zakupu starszych produkcji w cyfrowej formie. To jednak spora część historii gamingu, a wydania pudełkowe gier z tych platform najpewniej wkrótce osiągną wysokie ceny. Skutki zamknięcia sklepów zdecydowanie nie byłyby tak nieprzyjemne, gdyby Sony zdecydowało się na bardziej zaawansowaną wsteczną kompatybilność.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.