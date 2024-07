PS Plus z niespodzianką dla fanów Call of Duty. Odbierz za darmo

Kto rozpoczyna właśnie 5. sezon rozgrywek w Call of Duty: Modern Warfare III lub Call of Duty: Warzone, niech pobiera świeżutki pakiet bojowy. Oferta jest przeznaczona jedynie dla posiadaczy abonamentu PS Plus.

Jesteś fanem Call of Duty? To z pewnością bawisz się już w nowym sezonie rozgrywek. Sony właśnie dla takich osób oferuje Pakiet Bojowy, ale żeby go pobrać za darmo, musimy posiadać jakąkolwiek wersję PS Plus.

Przypominamy, że osoby opłacające abonament dostają co jakiś czas w prezencie różne pakiety i dodatki (sprawdź wszystkie), których nie zdobędziemy w żaden inny sposób. Ostatnio było to DLC do Asphalt Legends Unite, czyli darmowych wyścigów, które miały swoją premierę w tym miesiącu.

PS Plus – pobierz pakiet bojowy do Call of Duty

Posiadacze abonamentu mogą wskoczyć do PlayStation Store i odebrać Call of Duty : Warzone – Pakiet Bojowy 5 (Elizjum). Zawiera on następujące elementy:

Skórka Operatorki dla Lockpick

2 schematy broni

Talizman

Naklejka

Duża nalepka

Emblemat

Piąty sezon w Call of Duty: Warzone i Modern Warfare III wystartował 24 lipca. Wprowadza kilka nowości, jak operatorów WWE Superstar, mapę Superstore w WZ czy mapy z cel-shadingiem.

