PS Plus – pobrałeś wyścigi za darmo na PS5 i PS4, to odbierz ekskluzywny dodatek

W PlayStation Store czeka na graczy dodatkowa zawartość do darmowych wyścigów na PS5 i PS4. Jest ona rozdawana tylko abonentom PS Plus.

Co jakiś czas Sony rozdaje posiadaczom PS Plus dodatki do różnych gier. Możemy je pobrać za darmo i o wielu takich DLC już pisaliśmy. Najnowszy jest przeznaczony do bezpłatnych wyścigów Asphalt Legends Unite, które miały swoją premierę zaledwie tydzień temu. To swoista zachęta, by powiększyć bazę graczy, choć i bez tego warto po prostu pobrać grę, ponieważ posiada bardzo dobre oceny w PS Store (4,33/5 – średnia z 4,5 tys. ocen).

PS Plus pozwoli odebrać za darmo dodatek do Asphalt Legends Unite

Rozdawany prezent nosi po prostu nazwę “pakiet na wyłączność dla PlayStation Plus”. Nie zdobędziemy go zatem w żaden inny sposób, więc można powiedzieć, że to taka nagroda dla osób opłacających usługę. Paczuszka zawiera:

1000 żetonów

75 000 kredytów

10 paczek polecanych kart

Zarówno żetony, jak i kredyty, są wirtualną walutą w grze. Dzięki niej zdobywamy lub ulepszamy posiadane samochody oraz kupujemy elementy dekoracyjne dla naszych pojazdów. Można je zdobywać bezpłatnie zaliczając wyścigi, wyzwania lub efektowne osiągnięcia w grze. Tutaj dostajemy sporo takiej kasy za free, co przyspieszy progres w grze.

Z kolei wspomniane “paczki polecanych kart” mogą zawierać różne schematy samochodów, w tym takie potwory jak:

Chevrolet Corvette Grand Sport

Lamborghini Huracán EVO Spyder

McLaren P1

Lamborghini Aventador J

Lamborghini Terzo Millennio

Koenigsegg Regera

Bugatti Chiron

Gdzie pobrać grę Asphalt Legends Unite za darmo oraz bonusową zawartość?

Kto jeszcze nie pobrał samej gry, znajdzie ją w PS Store. W sklepie PlayStation zaopatrzymy się również w opisany dodatek. Oto linki:

Źródło: PS Store, opracowanie własne