PS Plus z prezentami. Popularne gry za darmo dostały ekskluzywne bonusy

Fani strzelanek posiadający abonament PS Plus mogą odebrać w PlayStation Store dwa nowe pakiety. Zawierają one kilka przedmiotów do bezpłatnych shooterów Apex Legends oraz Valorant.

Sony udostępniło wszystkim subskrybentom PS Plus nowe ekskluzywne paczki do popularnych gier. Dzięki nim nie zdobędziemy przewagi na polu walki, ale ozdobimy nasze profile, ubierzemy postacie w nowe ciuszki czy też zmienimy wygląd broni. Zatem to tylko elementy kosmetyczne, które nie wpływają na właściwą rozgrywkę. Jednak cóż… wszystko za darmo, więc czemu nie skorzystać z okazji.

PS Plus z paczkami dla Apex Legends i Valorant

Zacznijmy od pakietu do Apex Legends, czyli darmowej sieciowej strzelanki battle royale. Subskrybenci usługi Sony mogą pobrać Pakiet Rozgrywki PlayStation Plus zawierający:

Skórki dla postaci Loba i Wattson

2 skórki na broń (30-30 Repeater i CAR)

2 sztandary (Loba i Wattson)

Na poniższej grafice możecie zobaczyć, jak prezentują się elementy rozdawanego pakietu:

Apex Legends – nowy pakiet dla subskrybentów PS Plus.

Z kolei osoby bawiące się przy Valorant, taktycznej strzelance 5 na 5, której akcja dzieje się na całym świecieniech, niech pobierają Zestaw premierowy, w którego skład wchodzą:

2 przywieszki „As drużyny”

1 kartę gracza „Bez granic”

Graffiti „Ego”

Graffiti „Pochodzenie”

10 Punktów Promienitu

To nie pierwsze i nie ostatnie darmowe prezenty dla posiadaczy PS Plus. Niedawno pisaliśmy o ekskluzywnym pakiecie bojowym z okazji startu 5. sezonu rozgrywek w Call of Duty: Modern Warfare III lub Call of Duty: Warzone. Nadal możecie po niego sięgnąć, a po szczegóły odsyłamy do naszej starszej wiadomości.