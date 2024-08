PS Plus na wrzesień 2024 z mocną premierą i innymi, świetnymi grami

Pojawiła się już lista nowych gier w planie PS Plus Essential na wrzesień 2024 roku. Jak wiedzieliśmy wcześniej , największą atrakcją będzie premiera ze świata Harry’ego Pottera.

Dostaliśmy akurat całkiem niezłą ofertę, głównie ze względu na Quidditch Champions. Mimo to pozostałe dwie nowości w usłudze również należą do tych bardzo pozytywnie odebranych i ocenianych gier. Tym razem nie będę więc narzekał.

PS Plus na wrzesień 2024 oficjalnie:

Harry Potter: Quidditch Champions (PS4/PS5 )

) MLB The Show 24 (PS4/PS5)

Little Nightmares II (PS4/PS5)

Jak wspomniałem, największą nowością dla subskrybentów będzie debiutujące na rynku Quidditch Champions, czyli kolejna gra osadzona w uniwersum Harry’ego Pottera. W Hogwarts Legacy nie pojawiła się możliwość grania w popularny sport na miotle, co zresztą nie dziwi, skoro postanowiono wydać osobną grę. Ta, co ciekawe, opiera się na rozgrywkach multiplayer i oferuje graczom wcielenie się w wiele różnych zespołów Quidditcha z tego uniwersum.

Prócz tego dostajemy również MLB The Show 24, czyli bardzo pozytywnie ocenianą kolejną już część kultowej w zasadzie serii. Niestety, nigdy nie zyskała ona większego rozgłosu w naszym kraju, co zresztą nie dziwi. Jest to bowiem wirtualna wersja Major League Baseball, czyli sportu, za którym Polacy jakoś szczególnie nie przepadają. Fani jednak znajdą tu wiele dobrego, a przynajmniej tak powinno się stać, patrząc na wysokie oceny krytyków w sieci.

Jest również Little Nightmares II, czyli naprawdę świetna przygoda z gatunku horroru, stanowiąca drugą część serii, w której kierujemy dziećmi, próbującymi uciec przed niebezpieczeństwem. Pod względem klimatu to absolutne mistrzostwo. Fani gier grozy, estetyki Tima Burtona czy unikalnych uniwersów znajdą tu wiele dobrego.

Przypominamy, że nadal możecie pobierać gry z sierpniowej oferty.

