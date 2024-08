PS Plus na wrzesień zapowiada się świetnie. PlayStation podgrzewa atmosferę

PS Plus na wrzesień 2024 zapowiada się świetnie i to tylko z uwagi na jedną grę, która już na premierę zasili bibliotekę abonamentu już w progu Essential!

Lubimy premiery w PlayStation Plus, a już długo oczekiwane premiery to w ogóle! Harry Potter: Quidditch Champions ma wszystko to, aby stać się hitem – uznaną markę, wieloletnie prośby fanów, solidne podstawy pod rozgrywkę i oczywiście debiut w Plusie.

PS Plus wrzesień 2024 z Harrym Potterem rządzi

Oczywiście nie mamy pojęcia, jakie inne gry trafią do subskrybentów. Niestety spodziewam się raczej przeciętnej oferty, skoro będzie taki “banger” na premierę. Trochę się tu przekomarzam, ale jednak gracze od bardzo, ale to bardzo dawna błagali o nową grę opartą na mistrzostwach Quidditcha. Sport ten został brutalnie pominięty przez Dziedzictwo Hogwartu i już wiemy czemu. Warner Bros. chciało po prostu zrobić osobną grę-usługę.

W każdym razie PlayStation rozpoczyna promowanie debiutującej w abonamencie gry, która w tym samym momencie wyjdzie także na inne platformy. Na social mediach firmy pojawiają się nowe materiały z rozgrywki. Przedstawiają główne pomysły projektantów i założenia gameplayu. Zapowiada się naprawdę zacnie, choć na razie i tak radzę podchodzić do tego z dystansem – mówimy przecież o grze-usłudze.

Obejmujący Szkołę Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, Akademię Magii Beauxbatons i Instytut Nauk Magicznych Durmstrang, Puchar Trójmagiczny w Quidditchu zostanie włączony do trybu kariery w grze. Ten turniej oznacza pierwszą próbę implementacji kultowych międzynarodowych szkół ze świata czarodziejów. Nie możemy się doczekać, aby pokazać to ekskluzywne spojrzenie na boiska i dać wgląd w to, czego gracze mogą się spodziewać, gdy gra zostanie wydana cyfrowo 3 września na PS5 i PS4. Harry Potter: Quidditch Champions będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla wszystkich członków PlayStation Plus jako gra miesiąca od 3 do 30 września! – informują twórcy Tour the Triwizard school pitches of Harry Potter: Quidditch Champions 🧹



Devs share new details on the game, available with PlayStation Plus starting September 3: https://t.co/ZxckmlesH4 pic.twitter.com/9fW5ofm0QO — PlayStation (@PlayStation) August 8, 2024

Jak pisaliśmy już wcześniej, w grze pojawią się także inne szkoły. Dużą inspiracją dla deweloperów był film i książka Harry Potter i Czara Ognia, dające całkiem szeroki pogląd na pozostałych zawodników.

Harry Potter: The Quidditch Champions będzie można odbierać w ramach PS Plus Essential od 3 do 30 września 2024 roku.

Źródło: Twitter