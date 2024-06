PS Plus na wrzesień 2024. Duża premiera już pewna w progu Essential

Choć do września daleko, już teraz znamy jedną grę, którą dostaniemy w ramach oferty PS Plus Essential. Tuż po wakacjach posiadacze abonamentu odbiorą nowy tytuł w uniwersum Harrego Pottera. I będzie to premiera w usłudze.

Rzadko kiedy możemy wybiec tak daleko w przyszłość, jeśli chodzi o ofertę PS Plus, ale tym razem się to udało. Choć dopiero co ucieszyliśmy się (albo i nie) z ogłoszenia gier Essential na lipiec, możemy już Wam powiedzieć, jaką grę dostaniecie po wakacjach. Żeby było lepiej, będzie to premiera, których tak bardzo brakuje w usłudze Sony.

PS Plus wrzesień 2024. W ofercie Essential dostaniemy dużą markę

Harry Potter: Quidditch Champions zadebiutuje m.in. na konsolach PlayStation w dniu 3 września tego roku. Grę odpalimy na PS5 lub PS4, a jeśli będziemy wspomnianego dnia posiadać aktywną subskrypcję PS Plus Essential, to nie wydamy na nią ani grosza. Już teraz na karcie produktu w PS Store widnieje informacja o umieszczeniu jej w usłudze:

Harry Potter: Quidditch Champions będzie dostępne dla subskrybentów PlayStation Plus Essential przez 30 dni po premierze bez dodatkowych opłat. PS Store

Nie wiemy jeszcze, czy będzie to czwarta gra bonusowa we wrześniu, czy też wejdzie w skład standardowej trójki, którą co miesiąc zgarniamy w abonamencie Essential.

Nowa gra w uniwersum Harrego Pottera nie będzie klasyczną przygodówką z elementami RPG, czy też platformówką. Zamiast tego otrzymamy tytuł traktujący o sporcie, jakim jest oczywiście Quidditch. Wcielimy się więc w zawodnika lub zawodniczkę tej fikcyjnej dyscypliny i siadając na miotle powalczymy o chwałę. Możliwe będzie stworzenie własnej postaci lub wybranie jednego z bohaterów serii Harry Potter.

Fajnie, że będziemy mogli wybrać również pozycję, na której zagramy. Może to być rola szukającego, pałkarza, obrońcy lub ścigającego. Gra będzie zawierać zarówno tryb dla jednego gracza, jak i rozgrywki online, w których powalczymy z osobami z całego świata.

Źródło: PS Store