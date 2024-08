Harry Potter: Quidditch Champions – poznaliśmy kolejne szkoły. Nie tylko Hogwart

Premiera Harry Potter: Quidditch Champions nadchodzi do nas wielkimi krokami, dlatego to idealny moment na poznanie kolejnych szczegółów na temat gry. Tym razem twórcy opublikowali nowy materiał wideo, dzięki któremu dowiemy się więcej o innych szkołach magicznych w grze. Ich przedstawiciele przystąpią do mistrzostw Quidditcha w myśl zasady, że musi zostać wyłoniony ten najlepszy spośród wszystkich czarodziejów.