Dodatki za darmo do gier z PS Plus na wrzesień. 3 kapitalne DLC do pobrania

Nadchodząca oferta PS Plus, która zostanie udostępniona 19 września posiadaczom subskrypcji Extra i Premium, jest naprawdę dobra. Łącznie otrzymamy 20 gier, a wśród nich nawet dwa tytuły z Polski. Wspominałem o nich, podając rozmiar plików dla każdej gry z oferty. Jednak nie o nich będzie tutaj mowa. Zachęcam bowiem do pobrania 3 świetnych dodatków do innych, grubych tytułów z nowej oferty. Są dostępne w PS Store za darmo i co ważniejsze, nie są to jedynie paczki z ciuszkami i skórkami.

NieR Replicant i Civilization VI – pobierzesz z PS Plus? Łap dodatki za free

Wśród nowych gier w PlayStation Plus, znajdziecie m.in. NieR Replicant ver.1.22474487139… oraz Sid Meier’s Civilization VI. Oba tytuły zostaną udostępnione 19 września na PS4 oraz PS5, w katalogu Extra. Żeby nie zapomnieć, już dzisiaj możecie wskoczyć w poniższe linki i pobrać do nich bezpłatne dodatki. Zaraz pod linkami wyjaśnię, co zawierają.

Zacznijmy od DLC do NieR Replicant. Darmowy dodatek wprowadza 4 kostiumy i 4 rodzaje broni znane z NieR Automata. O ile stroje nie są zbyt grzejące, to nowe giwery jak najbardziej!

Jeszcze lepiej jest w przypadku dwóch darmowych dodatków do szóstej Cywilizacji. Każdy z nich oferuje bowiem nową fabułę oraz jednostki. W pierwszym dostajemy cywilizację nubijską z jej przywódczynią, Amanitore, unikalną jednostkę łuczników pitati, unikalne ulepszenie pola: nubijską piramidę oraz nowy cud: Dżabal Barkal. Drugi to natomiast pakiet cywilizacji i scenariusza Khmeru i Indonezji, który zawiera cywilizację Khmeru z Dżajawarmanem VII, unikalną jednostką – domreyem, i unikalną budowlą – prasatem, a także cywilizację Indonezji z Dją Gitardżą, unikalną jednostką dżonek i unikalnym ulepszeniem – kampungiem.