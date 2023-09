Polska duma w PS Plus. Tyle miejsca zajmą wszystkie gry, które pobierzesz 19 września

Sony ujawniło ofertę PS Plus Extra i Premium na wrzesień. Publikowaliśmy ją wczoraj i jeśli już wiesz, które gry na PS5 lub PlayStation 4 będziesz chciał pobrać, to teraz zobacz, czy musisz zwolnić na nie miejsce na dysku konsoli. Żeby przygotować się na pobranie plików, masz czas do 19 września, bo właśnie wtedy nowa oferta zostanie udostępniona. No i musisz zadbać o aktywny abonament. Komu się kończy, może doładować portfel w PS Store tanimi kartami i w ten sposób oszczędzić na kupnie subskrypcji:

Szykuj 255 GB na gry z PS Plus Extra na wrzesień

Wielkość poszczególnych plików opublikowano na twitterowym koncie PlayStation Game Size. Dzięki temu wiemy, że 20 gier dołączających w tym miesiącu do katalogów Extra i Premium zajmie na PS5 niemal 255 GB. W przypadku starszej generacji szykujcie niecałe 243 GB. Różnica wynika po pierwsze z wielkości plików. Ten sam tytuł może zajmować mniej lub więcej miejsca w zależności od instalacji na PS5 lub PS4. No i niestety na last-genie nie pobierzemy moim zdaniem jednej z najważniejszych gier września, czyli This War of Mine: Final Cut.

Warto zaznaczyć, że w nowej ofercie znajdziesz aż dwie gry z Polski. Jest niezły Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 oraz wspomniany i doskonały This War of Mine w wersji Final Cut. Gra została doceniona na całym świecie i uważam, że obok Wiedźmina 3 jest to nasza duma narodowa, którą po prostu wypada znać. Finalna edycja zawiera wszystkie aktualizacje i darmowe dodatki. Jest też nowy scenariusz i kilka innych usprawnień. Niestety, tytuł jest dostępny jedynie na PlayStation 5.

Wielkość plików dla gier Extra z nowej oferty

Star Ocean The Divine Force – PS4 : 37.995 GB – PS5 : 63.822 GB

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – PS4 : 17.436 GB – PS5 : 14.931 GB

Unpacking – PS4 : 771 MB – PS5 : 495 MB

Planet Coaster: Console Edition – PS4 : 18.471 GB – PS5 : 12.088 GB

Cloudpunk – PS4 : 10.007 GB – PS5 : 4.044 GB

Call of the Sea – PS4 : 11.258 GB – PS5 : 4.742 GB

Tails Noir – PS4 : ~3.100 GB – PS5 : 2.178 GB

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls – PS4 : ~2.400 GB – PS5 : ~2.300 GB

This War of Mine: Final Cut – PS5 : 2.645 GB

NieR Replicant ver.1.22474487139… – PS4 : 27.016 GB

13 Sentinels: Aegis Rim – PS4 : 4.905 GB

Sid Meier’s Civilization VI – PS4 : 11.268 GB

Odin Sphere Leifthrasir – PS4 : 4.601 GB

Contra: Rogue Corps – PS4 : ~11.600 GB

West of Dead – PS4 : 1.204 GB

Star Ocean: Integrity and Faithlessness – PS4 : ~27.600 GB

Wielkość plików dla gier Premium z nowej oferty