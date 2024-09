Aż 10 gier wylatuje z PS Plusa, w tym exclusive od studia PlayStation

Nie no, tak to się nie bawimy! Z PS Plusa znika kolejny tytuł ekskluzywny wprost od studia Sony. Tym razem padło na SackBoya i 9 innych tytułów!

Abonament PS Plus nieustannie się rozwija, a już niebawem graczy czeka prawdziwa atrakcja – darmowy weekend multiplayer. I można oczywiście chwalić ofertę albo czasami piętnować to, co znajdziemy w wariancie Essential, ale zdecydowanie żaden gracz nie lubi, gdy zabiera mu się gry.

PS Plus traci aż 10 gier – lista:

Ultra Street Fighter 4

Gotham Knights

LittleBigPlanet 3

Dragon Quest XI S

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Heroes 2

Dragon Quest Heroes

Toukiden: Kiwami

The Evil Within

Sytuacja jest dziwna z dwóch powodów. Po pierwsze, jakiś czas temu z oferty Extra i Premium zniknęło popularne i powszechnie uwielbiane Horizon Forbidden West. Gra o robo-dinozaurach wyleciała z biblioteki usługi, choć to tytuł first-party Sony. Teraz podobna sytuacja dzieje się z LittleBigPlanet 3. Gra również “należy” do japońskiego giganta, ale z jakichś powodów nie zechciał on utrzymywać jej w ofercie.

Po drugie – abonament straci również świetny i popularny horror The Evil Within od Tango Gameworks. Projekt jakiś czas temu – bez żadnego słowa uprzedzenia – faktycznie wyleciał z biblioteki. Dopiero niedawno został przywrócony, ale chyba tylko na chwilę, skoro w nadchodzących tygodniach zniknie. Dziwaczna sytuacja.

Ostatnio pojawiły się spekulacje o możliwym debiucie Marvel’s Spider-Man 2. Zdecydowanie, jeśli okazałoby się to prawdą, mówimy o sporym zastrzyku nowości, gdyż to największy hit Sony sprzed roku.

W tym miejscu znajdziecie podsumowanie oferty na wrzesień w planach Extra i Premium, wyszczególnione na liście.

