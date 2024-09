PS Plus Extra i Premium na wrzesień 2024 oficjalnie. “Polski STALKER”, premiera i więcej

Firma najwyraźniej tak się zafrasowała zapowiedzią PS5 Pro i wszystkim, co się z nią wiąże, że po prostu zapomnieli o PS Plusie na wrzesień! No bo jak inaczej tłumaczyć dość “wątłą” ofertę?

PS Plus Extra i Premium na wrzesień 2024 oficjalnie – lista gier:

The Plucky Squire (PS5)

(PS5) Under The Waves (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Night in the Woods (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Chernobylite (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Wild Card Football (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Space Engineers (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Road 96 (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Ben 10 (PS4)

(PS4) Far Cry 5 (PS4)

Klasyczne gry i tytuły PSVR2:

Pistol Whip (PS VR2)

(PS VR2) Secret Agent Clank (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Sky Gunner (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Mister Mosquito (PS4/PS5)

To nie tak, że jest straszna bida i nie będzie w co grać – absolutnie! Bodaj jedną z największych nowości jest zapowiadane jakiś czas temu niezależne The Plucky Squire, czyli niezwykle urokliwa platformówka, w której z kart bajki trafimy do prawdziwego świata. Tytuł ten brzmi jak sensowne spędzenie kilku godzin przed telewizorem, a do tego stanowi premierową grę w PS Plus. Oprócz tego jest jednak… różnie.

Prym wiedzie również polskie Chernobylite, ale nie jest to ani nowa gra, ani szczególnie nie da się jej nazwać tytułem AAA. Generalnie to oprócz świetnego Far Cry 5 tak naprawdę nie znajdziecie tu gier z “wyższej” półki. Mamy świetne Night in the Woods, nowiutkie Wild Card Football czy udane Road 96, ale co z tego? Wszak każdą z tych pozycji dało się zgarnąć już za grosze.

Tytuły na PS VR2 również za bardzo nie pomagają, tak samo jak i klasyczne produkcje. W Secret Agen Clank zagrywałem się niegdyś jak szalony, ale nie wiem, czy mam ochotę wrócić do dość jednorazowej przygody po latach. Posiadacze PS VR2 dostaną tylko jedną produkcję, więc również nie ma mowy o jakichś szalonych nowościach. A, no i nie zapominajcie, że niebawem multiplayer w Plusie będzie darmowy przez weekend!

Źródło: PlayStation Blog