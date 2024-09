PS Plus z jednym z największych hitów Sony? | Newsy - PlanetaGracza

PS Plus może dostać gigantyczną nowość, a przynajmniej na to wskazują regionalne banery z reklamami subskrypcji. Czyżby Spider-Man 2 był kolejnym argumentem za wykupieniem abonamentu?

Spider-Man 2 mógłby okazać się czymś, co skłoniłoby sporą liczbę klientów do powrotu do usługi lub pierwszym jej wykupieniem. Na razie jednak polecam traktować te informacje z przymrużeniem oka.

PS Plus z “pajączkiem”?

Pierwszy Spider-Man od Insomniac Games, jak i samodzielny spin-off w postaci Miles Morales są dostępne w ramach subskrypcji PlayStation Plus już w zasadzie od dość długiego czasu. Druga część uwielbianej serii zadebiutowała pod koniec ubiegłego roku, więc trochę czasu minęło. Sony od zawsze powtarza, że nie zamierza iść śladami Microsoftu. Firma nie będzie dorzucała do swojej flagowej subskrypcji nowości first-party, ale ich debiut jakiś czas do oryginalnej premierze jest więcej niż pewny.

I tak być może właśnie wygląda sytuacja ze Spider-Man 2. Wielki hit od Insomniac Games, a zarazem jedna z najlepiej ocenianych gier 2023 roku i zdecydowanie największy w dłuższym czasie exclusive na PlayStation 5 mógłby doczekać się zawarcia właśnie w PS Plus. W belgijskim PS Store pojawiła się reklama subskrypcji właśnie z dwoma bohaterami Spider-Mana 2 na obrazku. Zachęca ona do wykupienia PlayStation Plus Premium, ale zgadywać można, że gra byłaby również dostępna w wariancie Extra.

Na razie to jedynie spekulacje, choć bardzo sensowne. Tym bardziej że gra miałaby zostać kolejną większą premierą od firmy na PC. Zapowiedzi jeszcze nie było, ale Sony ściga twórców nieoficjalnego portu. To chyba mówi samo za siebie.

