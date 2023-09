Testuj za darmo w PS Plus jedną z największych premier miesiąca na PS5

To trzeci świeżutki trial w PS Plus Premium, o którym piszemy w ostatnich dniach. Najpierw mieliśmy do sprawdzenia grę inspirowaną PT, kultowym demo skasowanego Silent Hills. Kto chce sobie przetestować MADiSON, niech zajrzy pod ten link. Następnie Sony udostępniło trial Return to Monkey Island. To doskonały powrót kultowej serii przygodówek z bardzo wysokimi ocenami. Zainteresowani niech zajrzą do tej wiadomości po więcej szczegółów. Dzisiaj zachęcamy natomiast do kolejnego triala, na sportowo! A jeśli chcesz kupić sobie PS Plus taniej, skorzystaj z promocji na doładowania portfela w PS Store:

Tanie doładowania to tańsze zakupy w PS Store, w tym abonament PS Plus

Trial NBA 2K24 za darmo dla abonentów PS+ Premium

Nowa wersja próbna dotyczy gry NBA 2K24 Kobe Bryant Edition. Choć tytuł zadebiutował zarówno na PS5, jak i na PlayStation 4, trial został udostępniona jedynie na nowszej konsoli. Kto go pobierze, link poniżej, będzie mógł spędzić przy pełnej wersji koszykówki całe 3 godziny:

Trial NBA 2K24 Kobe Bryant Edition (PS5) – za darmo z PlayStation Plus Premium

NBA 2K24 to już dwudziesta piąta część bestsellerowej serii koszykarskich gier sportowych. Gra nie jest odkrywcza, ani nie wprowadza żadnej rewolucji. Jednak fani koszykówki nie mogą narzekać. Choć to nic nowego, tytuł w wersji na PlayStation 5 może się pochwalić średnią z recenzji na poziomie 69/100 (według Metacritic).