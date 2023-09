Za darmo w PS Plus do sprawdzenia. Gra inspirowana PT, kultowym demo skasowanego Silent Hills

Co to były za czasy… Kiedy ogrywaliśmy demo PT, czyli wstęp do nowej odsłony serii Silent Hill, nazwanej wstępnie Silent Hills, emocje dosłownie rozsadzały ekran. W projekcie brał udział aktor Norman Reedus, reżyser Guillermo del Toro, a nad całością czuwał sam mistrz Hideo Kojima. No i co? I nic. Konami skasowało projekt, a gracze wprost nie mogli uwierzyć, że gra została zgnieciona w kulkę papieru i wyrzucona lobem do kosza na śmieci. Demo PT stało się jednak kultowe. Stało się również inspiracją dla wielu horrorów, które później powstały. Jednym z nich, który czerpał m.in. z kultowego PT, jest MADiSON. Pokręcony i bardzo dobrze oceniany tytuł z 2022 roku. Jeśli nigdy nie mieliście okazji w nim zasmakować, nadarza się okazja. Wystarczy abonament PS Plus Premium.

Traial MADiSON na PS5 i PS4 do pobrania z PS Plus Premium

Zacznę od tego, że naprawdę warto. MADiSON nie jest jakimś nieudanym gniotem, lecz horrorem, który naprawdę został doceniony przez graczy. Na Metacritic mamy ponad 600 ocen społeczności, z których średnia to 82/100. Z kolei na Steam gra posiada ponad 1800 opinii i aż 87% z nich jest pozytywnych. Więc widać, że mamy do czynienia z bardzo udanym „straszakiem”. Oto linki do pobrania traiala:

MADiSON (PS5) – graj za darmo przez godzinę z PS+ Premium

– graj za darmo przez godzinę z PS+ Premium MADiSON (PS4) – graj za darmo przez godzinę z PS+ Premium

Pełną wersję MADiSON możemy testować niestety tylko przez godzinę. Jeśli po tym czasie zechcemy kupić grę, to jest ona w promocji. Kosztuje obecnie w PS Store dokładnie 104,30 zł. A jeśli skorzystasz z powyższych linków na promocje kart doładowujących portfel w PS Store, wówczas wyjdzie jeszcze taniej.

MADiSON to pierwszoosobowy horror psychologiczny. Budzimy się zamknięci w ciemnym pokoju, z rękami pokrytymi krwią. Nasz bohater nazywa się Luc i musi przetrwać w rezydencji opanowanej przez okrutnego demona.

Trailer MADiSON