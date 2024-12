Gry z oferty PS Plus styczeń 2025 będą „spóźnione”

Po raz drugi piszemy o informacjach dotyczących oferty PS Plus styczeń 2025 i po raz drugi są to wieści, które nie poprawią nikomu humoru. Zobaczcie, kiedy poznamy oficjalną listę gier z progu Essential.

Oczekując ogłoszenia PS Plus styczeń 2025 musimy niestety uzbroić się w cierpliwość. A to dlatego, że zgodnie z harmonogramem Sony, nowa oferta nie zostanie w ogóle pokazana przed końcem roku. I są to kolejne nieciekawe wieści dotyczące stycznia w usłudze. Poprzednie dotyczą tytułów, które zostaną usunięte w styczniu z katalogów Extra i Premium. Dla wielu z Was może to być lista grozy, bowiem znajdziemy na niej dużo porządnych gier AAA. Szczegóły przedstawialiśmy w tej wiadomości.

PS Plus styczeń 2025 – dlaczego oferta “dojedzie” do nas później?

Przypomnijmy najpierw, w jakim systemie Sony ogłasza oferty PlayStation Plus na kolejne miesiące. W przypadku progu Essential, niemal zawsze nadchodzące gry poznajemy w środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca. Pokazane wówczas nowości zostają udostępnione do pobierania w pierwszy wtorek miesiąca. Niestety na przełomie roku kalendarz układa się niekorzystnie, ponieważ oczekiwany wtorek wypada dopiero 7 stycznia, a środa go poprzedzająca 1 stycznia 2025 roku.

Oznacza to tyle, że oficjalne ujawnienie styczniowych gier w PlayStation Plus zobaczymy dopiero w Nowym Roku. Oby był to miły prezent, a nie tytuły, które mało kogo zainteresują. Dopiero co pisaliśmy o grudniowej ofercie, która okazała się najgorszą w mijającym 2024 roku.

Oczywiście zdarza się tak, choć bardzo rzadko, że Sony zaskakuje nas łamiąc swój schemat ujawniania nadchodzących ofert, ale jak będzie tym razem, tego oczywiście nie wiadomo. Dajcie przy okazji znać, jakie gry chcielibyście dostać w usłudze na Nowy Rok 2025.