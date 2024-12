PS Plus styczeń 2025. Pierwsze oficjalne wieści złym prezentem na święta

Koniec z prezentami. Od dzisiaj możemy pobierać nowe gry w PS Plus, ale jednocześnie dowiedzieliśmy się, jakie tytuły znikną z katalogów Extra i Premium w przyszłym miesiącu. To pierwsze potwierdzone wieści dotyczące PS Plus styczeń 2025 i choć dotyczą regionu Japonii, to niemal na 100 procent będą dotyczyć również innych krajów, w tym oczywiście Polski.

Niestety na liście gier do usunięcia znajdziemy dużo gier AAA, z kapitalnym Resident Evil 2 Remake na czele. Ale to nie jedyna strata, za którą wielu z nas zapewne zatęskni.

PS Plus styczeń 2025 – lista gier do usunięcia

Resident Evil 2

Hardspace: Shipbreaker

Just Cause 3

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Legend of Mana

Secret of Mana

Dragonball FighterZ

Life Is Strange – Before The Storm

Life Is Strange

Just Cause 4: Reloaded

Just Cause 4

PS Plus styczeń 2025 – lista usuwanych gier w regionie Japonii. Źródło: Reddit

Kiedy stracimy dostęp do gier usuwanych w styczniu?

Wieści na temat usuwanych gier pochodzą z Reddit. Jeden z forumowiczów zamieścił tam PrtSc z oficjalnej japońskiej strony PlayStation. Grafika prezentuje zakładkę Last chance to play, w której zwyczajowo pojawiają się gry wkrótce odchodzące z usługi.

Jak wspomnieliśmy, niemal na pewno takie same gry zostaną usunięte w styczniu i u nas, choć może być również tak, że któreś pozycje z listy nie będą się pokrywać. Mało na niej jednak typowej “japońszczyzny”, więc nie ma raczej co się łudzić.

Od razu możemy Wam napisać, do kiedy mamy czas na ogrywanie odchodzących tytułów. Zostaną one zablokowane w trzeci wtorek nadchodzącego miesiąca, zatem mamy czas do 21 stycznia. To ponad miesiąc, więc kto chce cos ukończyć i np. wbić platynę, z pewnością się wyrobi.

Niestety zeszłe miesiące pokazują, że lista odchodzących gier może być jeszcze poszerzana i nie skończy się na odebraniu nam dostępu jedynie do tych, które właśnie przedstawiliśmy. Trzymamy rękę na pulsie i będziemy Was na bieżąco informować.

Źródło: Reddit