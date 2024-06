Posiadaczu PS Plus, po weekendzie szykuj 100 GB na nowości

Jeśli przejrzeliście już nowe gry, które zmierzają do najniższego progu PS Plus, to wiecie, które z nich pobierzecie. Lecz czy wiecie, ile miejsca zajmą na dysku PS5 lub PS4?

Oferta PS Plus lipiec 2024 dla progu Essential jest już znana i pewnie zdecydowaliście, czy warto coś z niej pobrać. Największą grą, jeśli chodzi o rozmiar pliku, będzie Borderlands 3, które jest moim zdaniem również najlepszym tytułem na liście.

Wielu z Was rzuci się pewnie też na Among Us, choć z drugiej strony kto chciał zdobyć ten tytuł, to pewnie dawno w niego gra. Wszak to wydatek rzędu 18 zł w PS Store. Zastanawiające jest, jak pójdzie NHL 24. Nie jest to popularna dyscyplina sportu w Polsce, ale z pewnością ma więcej fanów niż… krykiet, który pojawił się niedawno w katalogu Extra.

Spójrzmy zatem, ile miejsca szykować na poszczególne nowości oraz na całą ofertę, jeśli ktoś lubi z rozpędu łapać wszystko co dają.

PS Plus Essential na lipiec 2024. Ile miejsca zajmą gry?

Kto pokusi się na całą trójkę nowych gier, musi przygotować na dysku SSD swojej PlayStation 5 dokładnie 99.816 GB wolnego miejsca. Niewiele więcej potrzebujemy na last-genie. Na PS4 musimy dysponować 102.873 GB wolnej przestrzeni.

Borderlands 3 – PS4 : 63.154 GB / PS5 : 53.831 GB

NHL 24 – PS4 : ~38.500 GB / PS5 : 45.320 GB

Among Us – PS4 : 1.219 GB / PS5 : 665 MB

Dajcie znać w komentarzach, czy pobieracie nowe gry z oferty PS Plus. Zostaną one udostępnione w najbliższy wtorek, 2 lipca około godziny 11:00.

Źródło: X/PlayStation Game Size