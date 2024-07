PS Plus na lipiec zawiodło na całej linii. Gracze czują się oszukani i okradzeni

O PS Plus mówiono już dużo, ale po dokładną ocenę “nowego” abonamentu po dwóch latach, zapraszam do tego tekstu. Gdybym jednak wiedział wcześniej to, co wiem teraz…

PS Plus na lipiec 2024 zawodzi!

Nowe gry w ramach programu PS Plus Essential są już dostępne. Oferta daleka jest jednak od atrakcyjnej, a przynajmniej takie głosy dochodzą z internetu. Tam klienci mają wiele uwag do łącznej wartości oferowanych gier. I ciężko im się dziwić, bo Sony pierwszy raz od 2019 roku oferuje tak tanią pozycję jako grę dostępną w abonamencie. Nie jest to jakość, jakiej oczekują klienci.

Poszło przede wszystkim o Among Us, które w polskim PS Store wyceniono na zaledwie… 18 złotych. Wiadomo, że cena gry niekoniecznie jest dobrym wskaźnikiem jej jakości. Tym razem mówimy przecież o docenionym przez nawet sto milionów graczy tytule niezależnym, który stał się viralem swego czasu. Tyle że kosztuje niewiele, co w przełożeniu na cenę, jaką trzeba zapłacić za sam abonament, wydaje się przesadą. Niektórzy na Reddicie postrzegają więc PS Plus na lipiec 2024 jako “najdroższą” ofertę od lat. W końcu pieniądze w tym miesiącu nie zwracają się tak, jak choćby miesiąc temu.

Mimo że sama gra może być dobra, pojawiła się krytyka. “Nowa porażka Sony – gra mobilna sprzed pięciu lat” – piszą niektórzy. “33% podwyżka ceny” – kalkulują inni. “Następnym razem niech dadzą Fortnite” – kąśliwie zauważają komentujący. Ostatnią tak tanią grą było Divekick w ofercie na luty z 2019 roku. Wtedy też się dostało Sony, głównie za fakt, że w ten sposób kończą wsparcie abonamentu dla PS3 i PS Vita.

Nie jest to rzecz jasna jedyna nowość w ofercie, ale Borderlands 3 i NHL 24 najwyraźniej nie ratują sytuacji. Poza tym nie można przecież grać w te gry, jeśli zrezygnujecie z subskrypcji. To z kolei powoduje, że nie dla wielu nie jest to jakość, której oczekiwali.

