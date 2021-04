PS Plus sprawia kłopoty graczom na PS3 i PS Vita. Problemów ciąg dalszy

Gracze zgłaszają, że usługa PS Plus na PS3 i PS Vita sprawia problemy, jeśli spojrzymy na nią przez pryzmat zamknięcia PS Store. Gracze nie będą mogli nabyć niektórych produkcji.

Posiadacze starszych generacji konsol Sony nie mają ostatnio zbyt wielu powodów do radości. Firma ogłosiła, że planuje zamknięcie sklepów PlayStation Store na PS3, PSP i PS Vita, co mocno wzburzyło graczy. Co więcej, jeszcze przed zamknięciem sklepów, osoby korzystające z konsol napotkały bardzo poważne problemy.

PS Plus z poważnym błędem na PS3 i PS Vita

Zarówno na PS3 jak i PS Vita funkcjonował abonament PlayStation Plus. W jego ramach mogliśmy odbierać darmowe gry i grać w nie do momentu, aż nie przestaniemy opłacać członkostwa. Niestety, tworzyło to pewne komplikacje. Gracze, którzy odebrali grę w ramach Plusa, nie mogli jej kupić w cyfrowej formie. Problemu tego pozbyto się dopiero na PlayStation 5. Na pozostałych platformach wciąż jest on obecny.

W praktyce oznacza to, że jeśli planujecie kupić dla siebie gry z PS3 i PS Vita, które odebraliście wcześniej w Plusie, to macie spory problem. Nie możecie tego zrobić, bowiem Sony postanowiło nie łatać tego problemu na poprzednich generacjach. Co więcej, jeśli Wasza subskrypcja PS Plus minie, nie będziecie mogli już grać w swoje tytuły nawet, jeśli będziecie chcieli ją odnowić. Zamknięcie sklepu uniemożliwi przedłużenie subskrypcji.

Ostatecznie nie możecie kupić Plusowych gier, które już zgarnęliście, ale za jakiś czas nie będziecie też mogli wcale w nie grać. Póki co nie wiadomo nic na temat rozwiązania tego problemu. Istnieje cień szansy, że gracze coś wymyślą, ale na ten moment jakakolwiek solucja nie pojawiła się w sieci.

Jeśli subskrybujecie Plusa i chcecie kupić zawarte w nim gry, to mam jednak dobre wieści. Jeśli Wasza subskrypcja wygasa przed 2 lipca (dla PS3) lub 27 sierpnia (dla Vity), to możecie kupić interesujące was tytuły od razu po jej wygaśnięciu. Niestety, w przypadku wygasającej później subskrypcji nie będzie to możliwe.

Konsole Sony sprawiają masę kłopotów

Z pewnością jest to zbieg okoliczności, ale ilość problemów z poprzednimi generacjami Sony zaczyna przypominać jeden wielki sabotaż. Wczoraj informowaliśmy Was o problemach z aktualizacjami na PS3. Rzekomo do teraz nie zostały one naprawione. Rozumiem, że PS3, Vita i PSP to już stare sprzęty, ale to nieco dziwne, że dopiero teraz problemy z nimi zaczęły występować tak licznie.

Ilość kontrowersji związanych z zamknięciem PlayStation Store na niektórych konsolach jest wręcz gigantyczna. Gracze są wściekli, a dodatkowe błędy wcale nie łagodzą sytuacji. Póki co Sony nie skomentowało żadnego z problemów.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.