Grający na PS3 zdruzgotani. Wielki problem z aktualizacjami

Posiadacze PS3 zgłaszają bardzo poważne problemy z aktualizacjami na konsoli. Niektórych gier w ogóle nie da się zaktualizować.

Starsze generacje konsol powoli odchodzą w niepamięć. Nie ma co ukrywać – mało kto decyduje się na odpalenie PS3, Xboxa 360 lub Nintendo Wii. Mimo to, znajdą się oczywiście wyjątki. Zaliczają się do nich łowcy trofeów, fani starszych gier, czy po prostu osoby kierujące się sentymentem.

Niestety, uruchamianie starych produkcji na oryginalnym sprzęcie staje się coraz trudniejsze. Szczególnie duży kłopot mają teraz posiadacze PlayStation 3.

PS3 nie pozwala na zaktualizowanie niektórych gier

Forumowicze PSNProfiles zgłaszają, że nie mogą zaktualizować wielu gier na trzecim PlayStation. W momencie włożenia płyty do napędu i chęci instalacji, konsola wyświetla, że gra jest już zainstalowana w najnowszej wersji. Wygląda to tak, jakby z serwerów Sony zniknęły pliki aktualizacji gier.

Tytułów, które dotknęły rzeczone kłopoty jest sporo. Oto niektóre z nich:

Journet

Battlefield 4

Dante’s Inferno

inFamous

Assassin’s Creed II

Gran Turismo 5

LittleBigPlanet

PayDay 2

Twisted Metal

Rzecz jasna takich gier jest cała masa. Na forum PSNProfiles wspomniano już o kilkudziesięciu grach, które straciły aktualizacje. Ich liczba stale rośnie i na ten moment nie wiadomo, z czego wynika kłopot. Jest on jednak bardzo poważny.

Niezaktualizowanie gry oznacza, że nie możemy grać po sieci i zdobywać trofeów. O ile ta pierwsza kwestia mało komu zrobi różnicę, tak zbieracze pucharków wciąż wracają do gier z poprzednich generacji, aby skompletować pominięte dawniej osiągnięcia. Dodatkowo nie wszystkie gry zadziałają zadowalająco bez stosownej łatki.

Z czego wynikają aktualne problemy PS3?

Tak naprawdę problem mogło spowodować cokolwiek. Moim zdaniem jest to chwilowa awaria serwerów, która wkrótce może zostać naprawiona. To chyba najbardziej racjonalne wytłumaczenie.

Z drugiej strony gracze sugerują, że Sony wraz zamknięciem PS Store na starszych konsolach uniemożliwi pobieranie aktualizacji. Usunięcie patchów z serwerów pozwoliłoby na zwolnienie jeszcze większej ilości mocy i przekierowanie jej do nowszych generacji. Wydawca obiecywał, że nie utracimy dostępu do posiadanych gier i DLC, ale nie wspominał nic o aktualizacjach zakupionych przez nas produkcji.

W praktyce tworzy to sporo nieścisłości i problemów. Jeśli jakaś gra była wyjątkowo kiepsko dopracowana w dniu premiery i stracimy możliwość zaktualizowania jej, to Sony narobi graczom wielu kłopotów.

Póki co jednak nie ma co złorzeczyć. Problem może równie dobrze za chwilkę zniknąć więc musimy cierpliwie czekać na kolejne informacje. Sony nadal nie odniosło się do aktualnej sytuacji łatek na PS3.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.