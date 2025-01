PS Plus z promocją na Walentynki 2025 | Newsy - PlanetaGracza

Tylko jak się przygotować na tańszy abonament? A może na tańsze gry? No… możecie nawet i na to, i na to! Ale jak? To banalnie proste – warto zainteresować się tanimi kodami doładowującymi z Instant-Gaming, dzięki którym możecie tak naprawdę podwójnie oszczędzić (promocja Sony + tańsze doładowanie).

PS Plus na promocji w sam raz na Walentynki 2025!

Niedawno pisaliśmy o nadchodzącej promocji na abonament PlayStation Plus z okazji Nowego Roku Księżycowego. Jak się jednak okazało, informacje o wyprzedaży były prawdziwe, lecz dotyczyły wyłącznie Azji. Oznacza to, że oczekiwane przez graczy obniżki nie trafiły jeszcze do krajów europejskich.

Jeden z internautów na Reddicie postanowił dowiedzieć się u źródła, kiedy tak naprawdę nadchodzi wielkie wydarzenie. Fani promocji mogą się jednoczyć, bo support PlayStation daje jasną odpowiedź. Co prawda chodzi tu o początek i koniec wyprzedaży w USA i Kanadzie, ale z reguły tego typu wydarzenia w tym samym momencie dostępne są również i dla Europejczyków.

Oznacza to, że zbliżająca się promocja na abonament PS Plus powinna wypadać idealnie na Walentynki (subskrypcja jako prezent dla drugiej połówki?). Wyprzedaż z okazji Nowego Roku Księżycowego wystartuje 14 lutego i zakończy się 24 lutego 2025 roku. Wtedy też powinniśmy doczekać się przecen Plusa.

Jeśli wierzyć w obniżki dostępne już teraz dla krajów azjatyckich, będziemy mogli kupić PlayStation Plus taniej do 35%. O tyle właśnie taniej da się tam zgarnąć abonament PS Plus Premium na 12 miesięcy. O 25% przeceniono także PlayStation Plus Extra na rok. Najwyraźniej inne wersje abonamentu nie doczekają się przecen.

Źródło: Reddit