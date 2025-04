The First Berserker: Khazan znów dostępne w znacznie niższej cenie

Gdzie kupić The First Berserker: Khazan najtaniej? W Instant-Gaming, gdzie cena domyślna jest wiele niższa niż ta docelowa na Steam.

The First Berserker: Khazan to jeden z najgorętszych tytułów na Steamie, a teraz można go dorwać w solidnej promocji. Instant-Gaming oferuje klucz do gry w znacznie niższej cenie niż oficjalny sklep Valve, co już przyciągnęło ogromną liczbę graczy. Zainteresowanie było tak duże, że kody na grę wyprzedały się w ekspresowym tempie i konieczne było ich uzupełnienie.

Na Steamie The First Berserker: Khazan kosztuje około 259 zł, ale jeśli chcesz zaoszczędzić, warto sprawdzić ofertę na Instant-Gaming. Tam grę można zgarnąć już za około 180 zł, co oznacza oszczędność na poziomie 80 zł. To całkiem niezły deal, zwłaszcza jeśli masz w planach inne gamingowe zakupy. Promocje na takie hity nie zdarzają się codziennie, więc nic dziwnego, że klucze rozchodzą się błyskawicznie.

Sama gra zyskała ogromną popularność, zdobywając świetne oceny na Steamie i przyciągając fanów dynamicznych RPG akcji. Nic dziwnego, że ludzie rzucili się na promocję – to tytuł, który oferuje efektowne walki, ciekawą historię i mnóstwo godzin zabawy. Jeżeli jeszcze się wahasz, warto sprawdzić recenzje graczy, którzy chwalą nie tylko klimat, ale także płynność rozgrywki i dobrze zaprojektowany system walki.

Źródło: Opracowanie własne