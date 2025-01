Nadchodzi wielka promocja na PS Plusa od PlayStation. Znamy ceny i datę

Jeśli tylko udacie się na PS Store, Waszym oczom powinno ukazać się bardzo ciekawe okienko informujące o wprowadzeniu nowej promocji na abonament PlayStation Plus. Okienko, co ciekawe, jest po angielsku nawet w polskiej wersji sklepu, ale zapowiada rychłą obniżkę.

Polecam przygotować się do nowej obniżki abonamentu PlayStation. Wystarczy zainteresować się kodami rabatowymi na Instant-Gaming, dzięki czemu zaoszczędzicie podwójnie, bo nie tylko kupicie je taniej, ale również możecie wydać je na promocyjnego Plusa!

Tańszy PS Plus – promocja już od dzisiaj!

Wedle informacji na stronie PlayStation, rozpoczyna się promocja na PS Plus z okazji Księżycowego Nowego Roku. Obniżki mają wejść w życie już dzisiaj, czyli 22 stycznia i potrwają aż do 4 lutego 2025 roku. Szczególnych informacji nie otrzymaliśmy, bo nie wiemy, czy okazja dotyczyć ma tylko nowych, czy również i powracających abonentów.

Mimo to firma podała nowe kwoty, a w zasadzie skalę obniżki. Wygląda na to, że najwięcej będziemy mogli oszczędzić, jeśli zdecydujemy się na abonament PlayStation Plus Premium w wersji na 12 miesięcy. Wtedy zaoszczędzimy 35% z bazowej ceny. W przypadku PS Plus Extra mowa o obniżce rzędu 25%. Oznacza to, że na droższą wersję wydamy 409,50 zł, a na tańszą 390 zł. Bazowo trzeba płacić analogicznie 630 zł i 520 zł.

Warto zainteresować się tą akcją, choć inne wersje abonamentu nie zostaną przecenione. Od niedawna możemy jednak ogrywać fantastyczne produkcje w droższych progach usługi, a na dodatek i podstawowa oferta cieszy się gigantycznym zainteresowaniem.

Źródło: PS Store