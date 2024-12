Wyjątkowa promocja na PS Plusa. Działa też u obecnych subskrybentów

Abonament PlayStation Plus cieszy się gigantycznym zainteresowaniem graczy, ale jeszcze bardziej fani konsol Sony interesują się jego przecenami. Te, niestety, współcześnie nie są aż tak okazałe i w większości przypadków dotyczą abonamentu na 12 miesięcy. No i część oferty przeznaczona jest tylko dla tych, którzy aktualnie subskrypcji nie posiadają. Nowa promocja to niejako zmienia. Nie liczcie jednak na promocyjne ceny, bo zamiast nich otrzymacie… kupony na filmy.

Nie brzmi szczególnie atrakcyjnie? Nie dziwię się, ale jest prosty sposób, dzięki któremu kupicie usługę po prostu taniej. Wystarczy zainteresować się doładowaniami do PSN w promocji!

PS Plus w promocji, ale trochę dziwnej

Dobrą wiadomością jest więc najnowsza promocja, dzięki której możecie zaoszczędzić, ale nie do końca na samym Plusie. Jasne, łącznie to zawsze jakaś forma oszczędności, lecz problem w tym, że nie chodzi stricte o cenę. Sony ruszyło z najnowszą promocją, dzięki której przy zakupie wybranych progów abonamentowych na 12 miesięcy zgarniecie dodatkowe kupony do wykorzystania w Sony Pictures Core.

Sony Pictures Core to streamingowa usługa giganta z różnymi filmami i innymi produkcjami, przede wszystkim tytułami właśnie z wytwórni Sony Pictures. Oznacza to możliwość obejrzenia wielu filmów na podstawie gier giganta, jak m.in. Uncharted czy Gran Turismo, czy choćby szalenie uwielbianym animowanym Spider-Manem Uniwersum.

Sprawdź też: Gry z oferty PS Plus styczeń 2025 będą „spóźnione”

Dodatkowym plusem jest fakt, iż oferta ta dostępna jest także dla posiadaczy abonamentu. Mogą oni zgarnąć kupony, wykupując kolejne 12 miesięcy dostępu do usługi lub zmieniając plan na inny. Jeśli i tak chcieliście kupić PS Plus, może okazać się to dla Was decyzyjnym atutem.

Źródło: PlayStation