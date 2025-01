Jedna z najlepszych gier 2024 roku do sprawdzenia za darmo w PS Plus

Jeśli macie PS Plus Premium, a do tego lubujecie się w klimatach jRPG, jest bardzo dobra propozycja. Metaphor: ReFantazio ogracie zupełnie za darmo!

Chcielibyście ograć jeden z największych hiciorów 2024 roku, który zdobył nawet kilka nagród gry roku i wiele niezwykle wysokich ocen? Potrzeba do tego PS Plusa. Jeśli nie posiadacie, możecie wykupić abonament taniej. Wystarczy skusić się na kody doładowujące z Instant-Gaming.

Nowość do sprawdzenia w PS Plus

Jak już wiecie, najnowszą grą, której bezpłatna wersja trial trafiła do usługi PlayStation Plus jest Metaphor: ReFantazio. Jeśli tytuł nic Wam nie mówi, bo musicie sporo nadrobić. Mówimy o wielokrotnie nominowanej do nagrody gry roku 2024 produkcji, kolejnej grze od cenionego studia Atlus. To twórcy choćby hitowej serii Persona, więc samo to powinno już Was zachęcić. Szczególnie jeśli lubicie klimaty jRPG, epickie historie i podejście do kreowania rozgrywki japońskich deweloperów.

Metaphor jest gigantyczną grą, jak zresztą inne tytuły tego studia. I to tak nawet na około 80 – 100 godzin, więc nie liczcie, że trial w jakikolwiek sposób pozwoli Wam poczuć pełnię rozgrywki. Na szczęście ten jest i tak bardzo długi. Gracze posiadający abonament PS Plus mogą za darmo zagrać w ten tytuł przez 5 godzin. Sporo czasu, więc cieszy, że to nie kolejna wersja próbna na zaledwie godzinę czy dwie.

Jest bardzo prosty sposób na to, aby wykorzystać trial jeszcze lepiej. Grę możecie pobierać za darmo w formie dema, swoistego prologu, którego zapisy przenoszą się do pełnej wersji. Jeśli więc osobno pobierzecie prolog (więcej informacji tutaj), a potem skorzystacie z triala, tak naprawdę zagracie w ten tytuł jeszcze dłużej. Oczywiście wszelkie zapisy przenoszą się do pełnej wersji gry, o ile postanowicie ją kupić.

Źródło: Reddit