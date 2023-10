Oto 8 gier z oferty PS Plus Extra na październik 2023. Wiarygodne źródło ujawnia część oferty

Oferta PS Plus Extra na październik 2023 może okazać się wypełniona świetnymi grami. Oficjalnie listę poznamy w najbliższą środę, lecz jeden z informatorów ujawnił właśnie niemal połowę tytułów, które mamy dostać.

Przeciek pochodzi od billbil-kun powiązanego z serwisem Dealabs. To jeden z najlepszych insider’ów dotyczących ofert PS Plus. Jego informacje w zasadzie zawsze się sprawdzają, choć jak zawsze prosimy traktować poniższą częściową listę jako nieoficjalną.

W publikacji Dealabs czytamy też, że podejrzenia graczy odnośnie pojawienia się w PS+ na październik gry od Naughty Dog są błędne. Lecz nie jest to przecież pewniak, ponieważ wspomniane źródło nie zna kompletnej listy na październik. Zatem Sony może nas jeszcze zaskoczyć.

Możemy potwierdzić, że tytuł The Last of Us Part II nie znajdzie się w ofercie. Nie znamy kompletnej listy, która będzie zawierać około dwudziestu gier, ale możemy zdradzić Wam najważniejsze tytuły.

Dealabs