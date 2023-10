Jeden z największych hitów PlayStation w PS Plus? To może być mocna część oferty na październik

PS Plus w wariantach Extra i Premium może w październiku otrzymać gigantyczną nowość, czyli wielki hit od Naughty Dog – The Last of Us Part II.

W internecie pojawiają się bardzo ciekawe informacje, które mogą zwiastować to, co w październiku do Plusa dorzuci Sony. Wiemy już, że w listopadzie dostaniemy świeżą premierę, ale co z październikiem? W opcjach Extra i Premium może pojawić się naprawdę duży hit, a przynajmniej na to wskazuje ciekawy obrazek PlayStation.

PS Plus Extra i Premium z wielkim hitem w październiku?

Na razie firma nie potwierdziła nowości w PS Plus Extra i Premium na październik 2023. Możemy jednak liczyć na stosowne informacje mniej więcej w połowie miesiąca. Wtedy też dowiemy się, jakie tytuły zostaną dorzucone do katalogu gier abonamentu. Będziemy także wiedzieć, czy faktycznie pojawi się tam The Last of Us Part II.

Wielki hit od Naughty Dog może faktycznie trafić do usługi, a przynajmniej tak uważają internauci. Wszystko przez nowy baner, który wyświetla się niektórym użytkownikom PlayStation. Widać na nim trzy pozycje – Horizon: Forbidden West, Hogwarts Legacy i wspomniane już The Last of Us Part II. Pierwsza pozycja była dostępna w PS Plus, druga oferuje demo do sprawdzenia, a trzecia do tej pory nie była w żaden sposób z nią związana.

Łatwo może więc zgadnąć, że TLoU Part II może być częścią nowości na październik. O ile, rzecz jasna, nie jest to błąd, albo nie chodzi o coś jeszcze innego. Gra ma jednak już swoje lata, więc logicznie można zakładać, że stanie się jedną z najważniejszych nowości.